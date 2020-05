Artiklen: Far og søn fik pistoler på krogen

Far og søn fik pistoler på krogen

En far og søn på magnetfisketur ved Tranemosen ved Arresødalvej i Frederisværk fik fredag et sjældent fund på krogen - de fiskede to pistoler og en patronæske op af vandet, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Brochersen.