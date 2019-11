Se billedserie Louis Storgaard (t.v.) i aktion for at opildne sine medfans i udekampen mod Roskilde for nylig. Foto: Mads Hussing

Fanklubben fik bingo på rouletten

Halsnæs - 12. november 2019

Et beløb på hele 5.800 kr. er på vej til fanklubben for Hundesteds bedste fodboldspillere, Knud Rasmussens Armé, der har markeret sig med både lydstyrke og ikke mindst farverige romerlys til både hjemme- og udekampe.

Pengene kommer fra Mediano-podcasten Fodboldministeriet med bl.a. den tidligere landsholdsspiller og nuværende ekspertkommentator Lars Jacobsen, men personen der er årsag til den uventede gevinst til fanklubben, er assistenttræner for Hundested IKs førstehold i Sjællandsserien Steen Jørgensen.

Flot støtte til holdet Pengene kommer fra et særligt roulette-spil, som er en del af podcasten, der udover Lars Jacobsen bestyres af Christian Wolny. Lyttere kan skrive ind og opfordre til at give vundne penge til et godt fodboldformål, og det havde Steen Jørgensen gjort og anbefalet Knud Rasmussens Armé.

- Jeg synes de fortjente et skud. De støtter os voldsomt meget, kronen på værket var vel da de var 110-150 med i Roskilde, siger Steen Jørgensen med henvisning til efterårets sidste udekamp, hvor fanklubben havde planlagt at sejle i båd fra Lynæs til Roskilde, men måtte tage med bus istedet, da skipperen på turbåden Svanen mente at det blæste for meget på fjorden.

Faldt for mailen I podcasten spilles hver gang for 1000 kr. sponseret af LeoVegas, på lytternes vegne til et bestemt formål.

Lars Jacobsen ramte det hele og så blev gevinsten på 5.800 kr., hvilket fik ham til at gå helt amok i udsendelsen!

- Det er første gang det er sket, Lars mente at de nu har penge nok til at bygge en bro, når de skal til kampe, siger medværten Christian Wolny.

Han fortæller at de til hver udsendelse får en god portion mails med forslag fra lytterne.

- Vi faldt for den fra Hundested, der var en video med hvor man ser hvor de sørger for røg og ballade til seriekampe, det er fedt at nogle gør det, siger Christian Wolny.

Opmærksomhed - Lars Jacobsen spillede bl.a. på nr. 7 og sagde noget med at det var holdets stjernespiller, og det var ganske pudsigt, da det er den normale anfører Stefan Prio, der spiller med nr. 7, fortæller Steen Jørgensen.

Han kontaktede straks efter at have hørt podcasten formanden for Knud Rasmussens Armé, Louis Storgaard, med den gode nyhed.

- Det er jo fantastisk at nogen tager sådan et inititativ. Det viser at det ikke kun er os selv, der synes det er sjovt det vi laver. Vi har efterhånden tilranet os en del opmærksomhed, siger Louis Storgaard.

Han konstaterer at man nok vil »brænde pengene af« med henvisning til den pyroteknik, som fanklubben er berømt og berygtet for, men tilføjer så at nogle af pengene også kan anvendes til et tag, man håber at få bygget på den lille tribune der er opført til fanklubben på Hundested stadion. Ligesom der kan blive lidt til kommende udebaneture.

Udover Louis Storgaard er det en gruppe på 10-20 personer, der står bag Knud Rasmussens Armé, men han mener at der var op imod 200 tilskuere fra Hundested til udekampen mod Roskilde.

- Jeg håber at vores initiativ kan skubbe til andre mindre klubber som vores, så vi fremover får lidt modstand på tribunerne, siger Louis Storgaard.