Familiens hund døde efter strandtur

Halsnæs - 10. juni 2021

Forrige fredag gik Jesper Krogh sammen med famiiien en tur langs stranden fra Kulhuse-færgens leje i Sølager mod Frederiksværk for at lufte familiens 11 måneder gamle hund, en labrador.

Et stykke fremme ud for Grønnessegårds marker så man flere døde fugle, bl.a. en svane, og der var en kraftig lugt på strandstykket. Dagen efter blev hunden syg, og 27 timer efter gåturen ved Sølager, var den død.

- Der siver vand fra markerne ud på stranden, jeg bemærkede ikke om hunden lappede noget i sig, men morgenen efter var den syg. Kl.13 tog vi til dyrlægen, men det stod ikke til at redde og kl.15 var den død, fortæller Jesper Krogh, der bor i Tikøb, men holder meget af det smukke område ved Sølager og har overvejet at have en jolle liggende her.

Efter den triste og mystiske hændelse med hunden og synet af de døde fugle tog Jesper Krogh kontakt til Naturstyrelsen og kom via Frederiksborg Amrs Avis herefter i kontakt med Halsnæs Kommune.

Intet usædvanligt Kommunen oplyser at man var på besigtelse i området både tirsdag og torsdag i sidste uge, anden gang deltog Jesper Krogh for at udpege stedet, og man har haft kontakt med ejeren af de bagvedliggende marker - godsejer Ditlev Hasselbalch - for at høre, om han havde oplevet noget usædvanligt.

- Vi har også talt med Skov og Naturstyrelsen, der sagde, at der ikke umiddelbart er noget usædvanligt ved, at der ligger nogle døde fugle, herunder en svane. Ved besigtigelserne kunne der ikke konstateres noget usædvanligt i området, og på den baggrund vurderer vi, at der ikke er anledning til at foretage yderligere undersøgelser, siger Lis Vedel, leder af Natur og Miljø i Helsinge Kommune.

Algeforgiftning? Jesper Krogh mener, at de så 6-10 døde fugle på markerne. Da han var med kommunen på besigtigelse, lå der lidt færre, og der var ikke samme grimme lugt, måske fordi vinden var anderledes.

Det undrer ham, at kommunen ikke har taget vandprøver, men han konsstaterer, at der ikke er mere at gøre - udover at familien må komme sig over tabet af hunden.

Det er ikke nærmere undersøgt, hvad den døde af. I første omgang talte dyrlægen om hjerte-lunge orm, som også menes at være dødsårsag som følge af en parasit for den hundehvalp fra Gilleleje der var omtalt i avisen i går. Men da Jesper Krogh fortalte om oplevelsen dagen før ved Sølager, blev han opfordret til at få undersøgt nærmere om der kunne være tale om forgiftning. Efterfølgende har han tænkt over om det kan være en forgiftning fra de blågrønne alger, som hundeejere ofte advares imod.

Flere døde svaner Godsejer Ditlev Hasselbalch finder det sandsynligt, at det kan være grønalger i stillestående vand, der er årsag til hundens pludselige sygdom og død.

- Hunden kan have drukket stillestående vand, og de kan ikke tåle brakvand. Det havde været smartest hvis hunden var blevet obduceret, og det er altid en god idé at tage kontakt til lodsejeren i sådan et tilfælde, siger Ditlev Hasselbalch, som først hørte om sagen , da han blev kontaktet af kommunen.

Han har meddelt kommunen, at han er meget interesseret i at høre nærmere, hvis man finder ud af noget.

- Jeg kan lægge hovedet på blokken og sige at vi ikke har foretaget noget ulovligt, sprøjtet eller noget som helst. Vores dyr går også og drikker i vandhuller, og jeg har aldrig oplevet dyr døde af det, siger Ditlev Hasselbalch.

Omkring lugten langs stranden mener han, at det skyldes at der var meget lavvandet nogle dage. Og de døde fugle har ligget længe.

- Der har ligget svaner helt tilbage fra januar-februar, unge svaner som er døde af sult, fordi de ikke kom med på træk. Det er naturens gang, deres fjer er tungt omsættelige, derfor ligger de der stadig, selv om der er ræve på området, siger han.

Glad for henvendelse Jesper Krogh fik besked fredag i sidste uge om, at kommunen ikke gør mere ved sagen, og det må han altså tage til efterretning.

Selv om man i Halsnæs Kommune konkluderer, at det ikke er sket noget unaturligt ved Sølager, så sætter man pris på, når borgere reagerer på hændelser.

- Vi er glade for henvendelser, hvis der konstateres noget usædvanligt, for vi vil gerne forebygge, at der sker forureninger. Hvis der er sket en forurening, vil vi gerne sørge for at begrænse skaden, siger Lis Vedel.