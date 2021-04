Artiklen: Familie skal forlade Danmark: Vi vil hellere dø her end at ende i fængsel i Syrien

Selv om tre af Redwan Bertawi og Samira Al-sayeds børn er i gang med videregående uddannelser, så ligger deres fremtid ikke i Danmark i følge de danske myndigheder. Familien, som bor i Frederiksværk, er blevet bedt om at rejse tilbage til Damaskus i Syrien. Et land, som de flygtede fra, hvor deres hus blev bombet, og hvor de føler sig sikre på at blive fængslet af præsident Assads regime. Men i følge de danske myndigheder er det sikkert at vende hjem.