Falsk bankmand fik udleveret hævekort

Tricktyveriet startede med, at den 70-årige blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra Nordea og oplyste, at der var hævet penge på den 70-åriges konto. Personen tilbød at spærre den 70-åriges konto og sørge for, at han fik pengene tilbage og sagde, at det kunne lade sig gøre ved, at den 70-årige udleverede sit hævekort samt kode til en bankmand, som ville komme ud til den 70-årige.