I år har over 700 unge henvendt sig til Ungdomsmodtagelsen og Gabriela Rehfeld(billedet). Folketinget ønsker nu at brede tilbuddet ud til flere kommuner. Foto: Kasper Dønbo

Færre unge får abort efter rådgivning

Initiativet har vist sig som så stor en succes, at det nu skal være foregangseksempel for andre steder i landet. Partierne i Folketinget - minus Nye Borgerlige - indgik fornyligt en aftale om at sætte ni millioner kroner fra socialreserven af til at udbrede ungdomsmodtagelser som den i Halsnæs.