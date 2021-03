Dette er efterhånden et sjældent syn. Der er blevet meget længere mellem de unge rygere i Halsnæs. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: petunyia - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Færre og færre unge ryger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre og færre unge ryger

Andelen af rygere i aldersgruppen 15-35 er røget ned fra 39 procent til 12,6 procent på bare fire år i Halsnæs

Halsnæs - 03. marts 2021 kl. 14:12 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

De tider er slut, hvor det blandt unge opfattes som sejt at ryge. I hvert fald er der færre og færre unge i Halsnæs, som ryger.

Det fremgår af 'Ungeprofilen', som i årene 2016, 2017, 2019 og 2020 har undersøgt andelen af rygere dels i udskolingen (7.-9. klasse) dels i hele aldersgruppen 15-35 år.

Andelen af rygere i de ældste skoleklasser i Halsnæs er således halveret fra 4,1 procent til 2,0 procent på fire år fra 2016 til 2020

Også i aldersgruppen 15-35 årige er der blevet længere mellem rygerne. I 2016 røg 39 procent i denne aldersgruppe dagligt eller ugentligt, på fire år er denne andel faldet kraftigt til 12,6 procent i 2020.

Der er fortsat flere rygere i aldersgruppen 15-35 år i Halsnæs end i landet som helhed, hvor rygerandelen er på 11,2 procent. Men Halsnæs er rykket meget tættere på landsgennemsnittet!

Halsnæs Kommune har et ambitiøst mål om, at børn og unge ikke skal ryge.

Og det går altså den rigtige vej, viser tallene.

Røgfri skoletid Der er i 2020 blevet arbejdet på flere fronter med at skabe mere røgfrihed i Halsnæs - både blandt voksne og unge.

1. august 2020 blev der indført total røgfri arbejdstid i Halsnæs Kommune.

I den anledning blev der tilbudt to rygestophold for medarbejdere. Et rygestophold i Hjemmeplejen havde 100 procent succesrate, mens et rygetophold på rådhuset førte til at 90 procent af deltagerne blev røgfri.

På FGU (den tidligere produktionsskole PNUC) blev der indført røgfri matrikel pr. 1. august 2020, og samme dato 2021 indføres total røgfri skoletid.

Et rygestophold for FGU-elever i efteråret 2020 gjorde otte rygere til ikke-rygere. Og der er plan om et nyt rygestophold inden længe.

Også på Frederiksværk Gymnasium og HF har der i 2020 været tilbud om rygestopkurser med i alt 17 deltagere, hvoraf 16 blev røgfri.

Når gymnasie- og HF-eleverne eleverne får lov fysisk at vende tilbage efter coronanedlukning, vil der (pr. 1/1 2021) være indført røgfri skoletid i Frederiksværk Gymnasium og HF.

Det er altså slut med at gå udenfor for at smøge den - ikke engang på turen til Kvickly i frokostpausen er det tilladt at ryge.

Også i 10. klasse (under UKC) gælder den ny regel om røgfri skole, når eleverne vender tilbage til almindelig undervisning - som jo i øvrigt foregår på gymnasiet.

Snusfornuft Udvalget for Forebyggelse og Sundhed vil på sit næste møde drøfte, hvordan der kan følges op på indsatsen med at skabe færre rygere - ikke mindst blandt børn og unge.

Et af de emner, der vil blive vendt, er snus: Hvordan forebygger man, at rygning udskiftes med snustobak, som jo også er sundhedsskadeligt?

Det kan der være en vis fornuft i at forholde sig til.