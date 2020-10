Færre indbrud i private hjem

Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af alle husejere fejlagtigt tror, at det ikke nytter at sikre sin bolig. Tyven kommer ind alligevel, er den udbredte antagelse.

"Sammen med Nabohjælp er indbrudssikring af egen bolig det mest effektive middel mod indbrud. Det er dokumenteret i flere undersøgelser", siger Britt Wendelboe fra partnerskabet Bo trygt, som håber, at rigtig mange danskere vil gøre op med fordommen om, at indbrudssikring ikke nytter og får gennemgået og sikret deres boliger bedre.

"Netop nu er mange boligejere optaget af at gøre deres hjem klar til den mørkere og koldere periode, vi går ind i. I den sammenhæng er det oplagt også at få kigget på sine vinduer, døre og låse, og hvordan man ellers kan sikre sin bolig bedre," siger Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania, og fortsætter: