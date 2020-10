Færre festuger i sommerhuse

Megasommerhusene har plads til op til 30 overnattende gæster, og det giver trafik på de smalle veje i Asserbo. Privatfoto

Erhvervstyrelsen foreslår at begrænse antallet af uger et sommerhus kan udlejes til 35 om året. Det vækker både glæde og vrede.

03. oktober 2020

Erhvervstyrelsen vil indføre en begrænsning på antallet af uger et sommerhus kan udlejes. I dag kan et sommerhus benyttes i 43 af årets 52 uger, men i et udkast til en ny vejledning hedder det at en ejer kun kan leje sit sommerhus ud i 35 uger om året.

På baggrund af debatten om mega-sommerhuse til erhvervsmæssig udlejning - af politikere i Halsnæs kaldt bl.a. »udlejningsfabrikker« og »partylandsbyer« - har Erhvervsstyrelsen således udsendt to udkast til vejledninger om udlejning af sommerhuse og kommunernes planlægning af store sommerhuse.

Det sker efter at samme Erhvervsstyrelse i vinter udstedte påbud til en række ejere af megasommerhuse - i blandt andet Halsnæs - om at ophøre med erhvervsmæssig udlejning af husene. Sager der er anket til Planklagenævnet og endnu ikke er afgjort.

Tidligere har der ikke været egentlige retningslinjer for, hvor mange uger et sommerhus måtte udlejes. Udover at sommerhusloven siger at et sommerhus må anvendes 43 uger om året, hvor de 34 uger skal være i perioden fra 1. marts til 31. oktober.

Nu spiller Erhvervsstyrelsen altså ud med forslag til retningslinjer, der siger at en sommerhusejers udlejning af sit sommerhus begrænses til 35 uger om året, hvis ejeren blot selv reelt bor i huset mindst to uger om året.

Det udspil er - selv om høringsfristen ikke er afsluttet endnu - straks mødt med voldsomme protester fra sommerhusudlejere og politikere, mens andre - særligt naboer til de store sommerhuse - mener at udlejning af et sommerhus i 35 af årets uger stadig er for meget.

35 uger højt sat Det sidste er holdningen hos en af naboerne til megasommerhusene på den tidligere Asserbohus-grund i Asserbo.

- Det er som udgangspunkt godt at udlejningsperioden reduceres. Men hvis hensigten med sommerhusloven er at udlejning kun skal supplere egen brug, er 35 ugers udlejning stadig højt sat. Og det kan stadig betale sig at bygge store sommerhuse, hvor udlejning er det primære formål, siger Thomas Birk, der er bestyrelsesmedlem af Asserbo Grundejerforening.

På vegne af grundejerforeningen har han i forbindelse med høringsfasen om de store sommerhuse skrevet direkte til Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Her redegør han for de følger det har fået, at der er opført 12 megasommerhuse til udlejning i det gamle og ellers tæt bevoksede sommerhuskvarter i Asserbo.

»Efter vor opfattelse er de store sommerhuse opført udelukkende med henblik på udlejning af et omfang, der må betragtes som erhvervsmæssig. Områdets drift har professionel karakter,« skriver grundejerforeningen og henviser til at Skanlux/Luksushuse varetager både drift og udlejning af husene.

Voldsomt pres De 12 huse har tilsammen næsten 300 sengepladser og det giver årligt området omkring 10.000 ekstra besøgende på de smalle sommerhusveje.

Thomas Birk slår på vegne af grundejerforeningen fast, at selv om udlejning begrænses til max. 35 uger om året, så vil det fortsat lægge et voldsomt pres på området.

»Vi vil gerne opfordre til at vejledningen præciserer en kortere udlejningsperiode og derigennem sikrer at udlejning reelt sker som supplement til eget brug,« hedder det i brevet til ministeren, der er dokumenteret med markedsføringsmateriale om at sommerhusene kan anvendes til konferencer og firmafester.

En bombe Andre har en anden holdning. Således mener Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, i følge Berlingske Tidende, at begrænsningen på 35 uger vil underminere hele grundlaget for udlejningen af de private danske sommerhuse.

Og udkastet til en ny vejledning har inden høringsfristen er udløbet fået tre folketingsmedlemmer fra Venstre og Konservative til at kræve erhvervsminister Simon Kollerup i samråd med dette spørgsmål:

»Ministeren bedes redegøre for, hvad der ligger til grund for reduceringen af udlejningen af sommerhusene, så perioden ikke overstiger 35 uger om året jf. "Udkast til Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v." af september 2020, udsendt af Erhvervsstyrelsen.«

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V), Anni Matthiesen (V) og Birgitte Bergman (KF).

»Det korte og det lange er, at coronaen i forvejen rammer rigtig hårdt, så lancering af den her vejledning kommer som en bombe under den danske turisme,« siger Birgitte Bergman, turismeordfører og medlem af erhvervsudvalget for de Konservative, til Berlingske.

En levevej Fritidshusejernes Landsforening har netop færdiggjort sit høringssvar til Erhvervsstyrelsen. Foreningen har en klar holdning til at opførelse af megasommerhusene skal bremses, fordi de efter foreningens holdning skader de traditionelle sommerhusområder og sommerhuskulturen.

I høringssvaret giver landsforeningen eksempler på hvad der tjenes på at udleje et megasommerhus på årsplan og notere at der »ikke er tale om et supplement til eget brug, men om en levevej«, når et ægtepar kan tjene over 600.000 kr. årligt efter skat på at udleje tre sommerhuse.

Derfor makker man op om at der skal sættes en begræsning på antallet af uger et sommerhus kan udlejes, uden at man lægger sig fast på et tal større eller mindre end de nævnte 35.

- Vi er ikke modstander af udlejning, men frygter at erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse kan true den sommerhusprotokol, som afskærer udlændinge fra at opkøbe danske sommerhuse. Et bortfald af sommerhusprotokollen vil medføre prisstigninger, der gør det umuligt for almindelige danske at købe et sommerhus, siger Johs. Chr. Johansen, formand for Fritidshusejernes Landsforening.

I vejledningen fra Erhvervsstyrelsen lægges der op til at et ægtepar kan eje tilsammen fire sommerhuse og udleje dem i 35 uger om året uden at det har karakter af at være erhvervsmæssigt. Vejledningen er i høring til 8. oktober.