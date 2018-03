Johnny Simonsen har godt udsyn over eleverne, og han må konstatere, at der er færre, som søger gymnasiet i år. Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Færre elever søger ind på gymnasiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre elever søger ind på gymnasiet

Halsnæs - 31. marts 2018 kl. 19:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke uden panderynker, at Johnny Simonsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, tæller antallet af ansøgere til næste års skolestart. Tallet er nemlig faldet siden sidste år, og det er især det tre-årige STX-forløb, som det går ud over.

- Som det ser ud nu, har vi kun 90 ansøgere til STX, og det er betydelig færre end sidste år. Det giver da rynker i panden, for vi vil gerne have så mange elever som muligt, siger Johnny Simonsen til Frederiksborg Amts Avis.

Han hæfter sig ved, at den nuværende 3.g-årgang, som stopper til sommer, er lille, og kun rummer 82 elever. Selv med et faldende søgning til STX, kan gymnasiet derfor modtage flere elever, end de afgiver. Derfor er han med egne ord »ikke ved at falde hulkende om«.

- Men det er et meget lille søgetal, og vi har svært ved at finde en forklaring på det, siger Johnny Simonsen.

Han må samtidig se, at de tre nærmeste nabogymnasier i Frederikssund, Hillerød og Gribskov kommuner alle oplever fremgang i søgstallet. Men det er ikke forklaringen på nedgangen i Frederiksværks, mener han.

- I mange år har vi oplevet, at nogle unge søger ud af kommunen for at få luftforandring, opleve noget nyt eller blive med de venner, som de har stiftet på efterskole eller 10.klasse andre steder. Det er der intet nyt i, siger han.

For fem år siden havde Frederiksværk Gymnasium seks klasser på det tre-årige STX-forløb. Siden har klasseantallet både været fire og fem, ligesom antallet af HF-klasser har svinget.

- Det svinger fra år til år, og vi kan ikke forudsige det, men vi skal nok regne med, at det her er vores størrelse mange år frem. Jeg tror, vi skal regne med at have cirka seks klasser - fire på STX og to på HF, siger Johnny Simonsen med forbehold for, at udviklinger både i og udenfor kommunen kan ændre på det.

Et lille plaster på såret for Frederiksværk Gymnasium & HF er, at langt flere har søgt om at komme på den to-årige HF-uddannelse. Sidste år måtte skolen for første gang i mange år starte op med kun én HF-klasse, og det ærgrede dengang rektoren som kaldte det »i underkanten«. I år er der ansøgere nok til to klasser.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis i weekenden.