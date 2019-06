Færre brevstemmer i Halsnæs

Samtidig skal det med, at antallet af stemmeberettigede i Halsnæs Kommune siden for fire år siden er steget med over 400 fra 23.296 til 23.704. Dermed går Halsnæs imod tendensen, at flere vælger at brevstemme.

Halsnæs Kommune har ellers ført en kampagne for at få flere til at stemme, så man håber ikke at de færre brevstemmer er udtryk for en mindre valgdeltagelse. Man medgiver dog, at en årsag kan være, at der var kø og ventetid for at komme til at brevstemme i Borgerservice påp rådhuset i Frederiksværk.