Færdigt arbejde på stenrevet

De sidste sten er nu lagt på formidlingsrevet ud for Spodsbjerg Fyr efter godt fire ugers arbejde med at placere i alt 7.000 tons sten på 4-6 meters vanddybde.

"Nu mangler vi bare at lave nogle målinger og scanninger for at se, om det hele ligger som det skal, inden vi kan melde alt klar og åbne for dykning på revet," fortæller formand Frank Eske-Lund, Foreningen Hunderevet, som har fået millionstøtte fra fond og kommune til etablering af revet i Hundested.

Området ud for kysten har været markeret som afspærret arbejdsområde, mens udlæggerskibe har lagt de store sten i særlige formationer, men efter arbejdets afslutning har der allerede været kajakroere og enkelte dykkere forbi for at se på revet, oplyser formanden.

"Mange har fulgt arbejdet med interesse. Det er fedt at se, at flere års forberedelser nu har resulteret i et rev, hvor man på tæt hold kan opleve, hvordan stenformationerne efterhånden ændrer livet under havoverfladen. I løbet af foråret vil der begynde at vokse planter på stenene, og det giver grobund for mere fiskeliv. Til sommer vil man sikkert kunne se nogle store forandringer," siger Frank Eske-Lund.

Forskere og filmfolk har fulgt processen indtil nu og vil fortsat følge med i, hvordan livet udvikler sig på og omkring revet.

Stenrevet er anlagt med en række sektioner: Ud fra kysten vil ledesten guide svømmere ud til 'Kløften', videre til 'Sadlen' flankeret af tre revboldte og sidst til 'Vulkanen' omgivet af et barriererev yderst. Revene rejser over havbunden op til to meter under havoverfladen.

Foreningen Hunderevet venter med indvielsen, til corona-situationen er lettet.