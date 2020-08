Få nye smittede i Nordsjælland

Mens frygten for en opblussen af Corona-virus breder sig, kan det konstateres, at den store turistmængde og et væld af havefester ikke har rykket dramatisk ved smittetallene i det nordsjællandske kommuner de seneste tre uger.

Sommerhuskommunen Halsnæs er gået helt fri for nye tilfælde på trods af at hele 1800 borgere er blevet testet siden starten af juli.

- Det er glædeligt, Især set i lyset af at så mange er testet, men vi ved alle at der formentlig venter en fase to, så udover at rose Halsnæs-borgerne er mit råd, at man fortsat skal passe på sig selv og hinanden, siger borgmester Steffen Jensen (S).