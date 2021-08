Få intravenøs behandling i eget hjem

Snart vil mange borgere blive sparet for at tage turen til sygehuset, når de skal have intravenøs behandling.

Halsnæs - 31. august 2021 kl. 15:19

HALSNÆS Fra 4. oktober kan borgere i Halsnæs Kommune slippe for turen på hospitalet, hvis de får behov for intravenøs behandling i form af væske eller medicin, som tilføres kroppen gennem drop eller kateter.

En ny aftale giver nemlig mulighed for, at denne behandling i mange tilfælde kan gives i hjemmet af kommunens sygeplejersker.

Aftalen, som er indgået mellem Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner.

Sundheden tættere på borgerne Formand i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Michael Thomsen, glæder sig over aftalen, som betyder, at sundheden nu kommer tættere på borgerne i Halsnæs:

"Borgerne her i Halsnæs har længere til et hospital, end borgerne i mange af de øvrige kommuner i Region Hovedstaden har. Af den årsag er et af fokuspunkterne i Halsnæs Kommunes nye sundhedsstrategi, at sundheden skal bringes tættere på borgerne. Det indebærer blandt andet ønsket om at kunne behandle flere borgere i eget hjem," siger Michael Thomsen og fortsætter:

"Når den nye aftale om intravenøs behandling gør det muligt at udføre behandlingen i kommunalt regi, så bliver sundheden mere nær for borgerne, fordi de slipper for en tur på hospitalet. Det er lige præcis det, vi gerne vil opnå, og derfor er jeg rigtig glad for aftalen på borgernes vegne", siger Michael Thomsen.

Intravenøs behandling Når man får medicin eller væske direkte ind i en blodåre gennem et drop eller et kateter, så modtager man intravenøs behandling.

Denne form for behandling foregår normalt på et hospital, men der har i flere år været talt om, at det vil spare borgerne en masse transporttid i hverdagen og give dem mere fleksibilitet i forhold til behandlingen, hvis den kan foregå i eget hjem eller i et kommunalt sundhedscenter.

Det bliver muligt med den nye aftale, hvor behandlingen udføres af en sygeplejerske efter vejledning fra den hospitalsafdeling, som den pågældende borger er blevet udskrevet fra. Samtidig forebygges risikoen for hospitalsinfektioner.

En del af sundhedsstrategien "Den nære sundhed er en del af Halsnæs Kommunes sundhedsstrategi 2021-2030. Med muligheden for intravenøs behandling i hjemmet er sundheden rykket et skridt nærmere borgerne i Halsnæs," skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse, som fortsætter:

"Det må gerne blive til endnu flere skridt, og derfor er det et mål i strategien, at flere behandlinger fremover skal foregå i hjemmet. Det baseres på, at der overordnet set er potentiale for, at det kan lade sig gøre i fremtiden, eksempelvis via nye behandlingsformer, digitale kommunikationsformer, udgående hold og et tættere samarbejde med almen praksis og hospitalerne." kim.larsen@sn.dk