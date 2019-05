FOA efter udmeldinger: Ikke usædvanligt, at ansatte er loyale

- Vi er selvfølgelig kede af, at medarbejderne ser det som et angreb på dem og deres arbejdsplads, når vi gerne vil sikre dem en overenskomstmæssig løn og pension. Vi mener, at det her er en kamp, der er nødvendig at tage for at sikre, at vilkårene for at arbejde i ældreplejen er ens - uanset om man arbejder i Vika Pleje eller en anden leverandør med overenskomst.

- Det er ikke usædvanligt, at medarbejderne er loyale overfor ledelsen og står sammen mod den kritik, vi rejser af løn- og ansættelsesforholdene. Som medarbejder kan man sagtens være glad for sit arbejde og sin arbejdsplads, selvom vilkårene ikke lever op til de ting, der er aftalt i overenskomsterne på området, siger Irene Buus, afdelingsformand FOA Frederikssund og fortsætter:

