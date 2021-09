FFK´s oprykkere leger med i toppen

Hvor var VAR?

Frederiksværk fik da også en drømmestart på kampen, da den unge og driblestærke Albert Appel allerede i det 9. minut bragte hjemmeholdet på 1-0.

Kort forinden var FFK dog blev snydt for en scoring, da Carl Løkkegaard sendte bolden over målstregen. Desværre for FFK og Carl, havde kampens dommer ikke modet til at dømme mål, selv om det på fotoet fra Jan Stephan er tydeligt, at bolden var i mål.

Her kunne hjemmeholdet godt have brugt VAR.

Kort før pausen lykkedes det dog gæsterne at få overlistet Emil Cronwall i FFK´s mål og udligne til 1-1.

Allerede den kommende lørdag skal FFK i aktion påny, her gælder det udekamp mod Allerød. Der er første fløjt kl. 15 i Allerød Idrætspark.