Der har været meget at juble over i sæsonen 20/21 for FFK's spillere - men sæsonens sidste kamp endte med et ærgerligt nederlag i finalen om sjællandsmesterskabet Foto: Thomas Quvang

Send til din ven. X Artiklen: FFK snublede i SM-finalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FFK snublede i SM-finalen

Tabte sæsonens sidste kamp med 1-2 til Hareskov

Halsnæs - 28. juni 2021 kl. 13:11 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Kredsmesterskab og sikker oprykning til Serie 2, hvad mere kunne man forlange af Frederiksværk Fodbold Klubs førstehold.

Det skulle da lige være at krydre en helt igennem fantastisk sæson med et sjællandsmesterskab for Serie 3 mandskaber. Sådan skulle det dog ikke være i denne omgang. FFK's sejrsvante tropper fik forlænget sæsonen med tre kredskampe som alle blev spillet i sidste uge.

Tirsdag ude mod Nerasthe fra Ballerup i kvartfinalen, torsdag ude mod Invictus XL fra Vallensbæk i semifinalen og søndag middag ude mod Hareskov i finalen om sjællandsmesterskabet. Det blev til sejre i de to første opgør, 6-3 over Nerasthe og 5-1 over Invictus XL. I begge kampe fortsatte FFK's offensiv med at score mål på samlebånd. I alt er det blevet til mere end 100 scoringer i den nu forgangne sæson.

Føringsmål annuleret Men al den kynisme og målfarlighed der har kendetegnet Allan Arge's tropper i denne sæson, var desværre en mangelvare i finalen.

Der var tilsyneladende ikke mere brændstof på tanken. I hvert fald nåede FFK ikke de højder som i kvart og semifinalen, hvor kvaliteten var helt i top. Hareskov bragte sig foran 1-0 midt i 1. halvleg, da en ripost fra Emil Cronwall blev sparket i mål. Kort forinden havde Nicholai Christiansen haft bolden i nettet, men til FFK-spillernes store ærgrelse blev scoringen annuleret for hånd på bolden. Fem minutter før pausen udlignede Casper Madsen da han let kunne heade Rasmus Løkkegaards frispilning i kassen. Glæden over udligningen var dog kortvaring, for umiddelbart inden pausen scorede Hareskov til 2-1 efter noget klumpspil tæt under mål efter et frispark.

Skarpheden manglede I de sidste 45 minutter var FFK klart bedst, og de tilspillede 3-4 store chancer, men på dagen der manglede den sidste præcision, og så endte det med en 2-1 sejr til Hareskov der kunne hyldes som sjællandsmestre. Et lidt ærgerligt punktum for FFK der i finalen gav to chancer væk og ikke selv formåede at udnytte egne chancer. Nu venter der til gengæld en kort men velfortjent sommerpause inden det går løs med forberedelserne til den kommende sæson i Serie 2.