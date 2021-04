FFK-piger i pokalsemifinale

Pigerne fra FFK spillede i efteråret i 'Ligaen' - den højeste række indenfor pigefodbolden for den pågældende årgang. Og selv om pointhøsten ikke var den største i efterårets kampe, så var det meget lærerigt, at måle sig med årgangens bedste og udvikle sig såvel individuelt som holdmæssigt.

Forårssæsonen venter lige om hjørnet for Frederiksværk Fodbold Klubs U/13 piger, men inden der skal spilles om point, så venter der en særdeles spændende onsdag aften i Allerød.

Straffesparks konkurrence

Efteråret sluttede af med en kvartfinale mod Helsingørs U/13 liga-piger.

Det blev en nervepirrende forestilling, hvor der måtte straffesparks konkurrence til for at finde en vinder. Her vandt FFK med 5-4.

Og derfor spiller de lokale piger semifinale i pokalturneringen onsdag aften i Allerød, og kan den kamp vindes, så venter der den ultimative match i dette forår - pokalfinalen.

Udover pokalturneringen er de talentfulde fodboldpiger igen at finde i U/13-Ligaen når turneringen fløjtes i gang i foråret.

Så der venter masse af spændende udfordringer for den seje gruppe fodboldpiger der efterhånden har spillet sammen i mange år, og hvor sammehold og team-spirit altid har været i højsædet.