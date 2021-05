FFK fik ikke snøret sækken

Her faldt 'fortet' da gæsterne løb med alle tre point via en 3-2 sejr. Et ualmindelig ærgerligt resultat for Frederiksværk, der dermed inviterede Græsted og Skævinge indenfor i rækkens topstrid, hvor kun få point skiller de tre hold i toppen af rækken.

Og i stedet for en komfortabel pauseføring, stod det blot 1-0 ved pausen. I øvrigt overfor et gæstende mandskab der spillede en rigtig god gang bold og udfordrede hjemmeholdet på såvel tempo som fysik.

Det så lyst og lovende ud da Marcus Dalhauge bragede FFK foran 1-0 i det 25. minut på en sikker afslutning fra kanten af feltet. Kort efter headede Andreas Gaddrup bolden i kassen til 2-0, men til stor ærgrelse for hjemmeholdet blev Gaddrups flotte hovedstødsmål annulleret for offside.

Samtidig et nederlag som FFK kunne takke dem selv, og kampens dommer, for. Sækken burde være blevet snøret i de første 45 minutter, men det blev den ikke.

Tre mål på tyve minutter

Også i starten af 2. halvleg tilspillede FFK sig flere store chancer, men der manglede den sidste koldblodighed foran kassen.

Den koldblodighed havde gæsterne derimod, og på blot tyve minutter vendte Snekkersten 0-1 til 3-1 overfor et vaklende FFK-forsvar der ikke formåede at dæmme op for gæsternes pres.

I slutfasen lykkedes det atter Marcus Dalhauge at komme på tavlen og reducere gæsternes føring til 2-3, men det var ikke nok og Snekkersten kunne juble over tre overraskende point da der blev fløjtet af efter fem minutters ekstra tid.

Den kommende lørdag skal FFK i aktion igen, her gælder det bundholdet Kvistgaard på udebane. Her er en sejr et 'must' for Allan Arges tropper.