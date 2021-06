FFK: Oprykning er 99 procent sikker

Med en spinkel, men fortjent 1-0 sejr over Skævinge tirsdag aften, kan FFK nu glæde sig over, at den hedder Serie 2 efter sommerferien.

Oprykningen er 99 procent sikker efter gårsdagens resultat. Skævinge lander på 54 point i tabellen, det ligger fast. FFK har ligeledes 54 point, men har to kampe tilbage.

Indbyrdes står de to hold fuldstændig lige, men målforskellen er i FFK´s favør. Således er FFK 20 mål bedre end Skævinge.

At FFK taber sine to sidste kampe med 20 mål tilsammen er ren utopi.

Dog er Græsted en joker i tabellen. Græsted kan nå op på 55 point, og kan tilfælde af to sejre til sidst, samtidig med at FFK taber sine to sidste kampe overhale Allan Arge´s tropper indenom.