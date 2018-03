Rigtige mænd over 55 år kan få lejlighed til at spille motionsfodbold i både Frederiksværk og Hundested. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

FC Prostata-spiller starter fodbold for +55

Halsnæs - 29. marts 2018 kl. 09:54 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliv rask, få mere livskvalitet, et godt kammeratskab og lev måske lidt længere. Begynd at spil fodbold, det er aldrig for sent, og alle mænd over 55 år kan være med.

Sådan lyder opfordringen fra Frederiksværk-borgeren Ulrich Graffe, der har taget initiativ til et nyt motionstilbud med fodbold med særlige spilleregler for mænd over 55 år. Det kommer til at foregå i både Frederiksværk og Hundested hver tirsdag i Frederiksværk og hver fredag i Hundested, begge dage kl.10.00-12.00, på kunstgræsbanerne.

Inspirationen er hentet fra projektet FC Prostata, som i 2016 vandt danskernes idrætspris. Ulrich Graffe har i to år selv spillet i FC Prostata i København efter at han for tre år siden blev ramt af protatakræft. Han har nu af Halsnæs Kommune fået stillet baner til rådighed, og første træningsdage i henholdsvis Frederiksværk og Hundested bliver 10. og 13. april.

- Vi spiller efter specielle regler, så der er plads til alle. Kom med og se hvad det betyder at komme ud at spille fodbold, siger Ulrich Graffe og tilføjer, at den største udfordring ved projektet er at få overbevist alle om, at ligegyldig hvor dårlig man er til fodbold, så vil man få en succésoplevelse.

En lang række forskningsresultater gennem af professor Peter Krustrup og hans stab i samarbejde med bl.a. DBU har vist den postive effekt af fodbold som motionssport. Fodbold kan erstatte medicin. Undersøgelser viser at mænd i alderen 55-70 år, der spiller fodbold et par gange om ugen, har mindre tendens til at udvikle type 2-diabetes. Motionsfodbolden gavner desuden ved forhøjet blodtryk og styrke knoglemassen, som andre undersøgelser viser.

Ulrich Graffe har oprettet siden voksenfodbold.dk, hvor man kan melde sig til det gratis tilbud. Han har fået støtte fra KM Sport til bolde m.v. og vil gerne samarbejde med de etablerede fodboldklubber i området.

- Men deltagerne vil ikke betale 1200 kr. om året for at være med, siger han som begrundelse for at starte projektet op uden om en fodboldklub og uden om DBU, som ellers i disse år har stor fokus på motionsfodbold bl.a. gennem kampagnen »Bevæg dig for livet«.

Voksenfodbold spilles på et mindre baneareal med 4-9 på hvert hold. Den vigtigste regel er at vise hensyn. Vælter en spiller, stopper spillet, til vedkommende er på højkant igen, og man skubber ikke til én, der er mindre end én selv!