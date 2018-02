Se billedserie Prins Henrik og Dronning Margrethe på kongeskibet Dannebrog i Frederiksværk havn 2007.

Ex.borgmester: Prins Henrik var en hyggeonkel

Halsnæs - 14. februar 2018 kl. 13:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har haft to meget positive og gode oplevelser med Kongehuset. Prins Henrik var en rigtig hyggelig og rar mand at være sammen med. Man kan sige han var en hyggeonkel, ligetil og nem at snakke med.

Sådan konstaterer tidligere borgmester i Hundested Hans Schwennesen i forbindelsen med meddelelsen om Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Hans Schwennesen har to gange optrådt med sin tuba direkte for dronning Margrethe og prins Henrik. Første gang var i forbindelse med dronningens sommertogt til Hundested sidst i 1990'erne, hvor Hans Schwennesen som borgmester havde dronningen til bords under en middag på Skipperstuen i Lynæs, og hvor det lykkedes det ham at få lov af ceremonimester Eugen Olsen til at overtræde etiketten ved sammenkomsten, hvor det hedder sig, at man ikke må forlade sin borddame. Hans Schwennesen fik sikret adgang til sine musikalske venner og fik bragt sin tuba ind i lokalet, hvorefter de underholdt selskabet med en forrygende udgave af »High Society«, bifaldet af dronningen.

Den oplevelse huskede prins Henrik, da kongeparret i 2007 var på officielt besøg i Frederiksværk og Hans Schwennesen deltog som viceborgmester i den sammenlagte kommune. Historien om den anden og hidtil »hemmeligholdte« royale optræden fortalte Hans Schwennesen første gang i et interview med Frederiksborg Amts Avis i forbindelse med sin 70 års fødselsdag i 2016.

Ved et traktement i Gjethuset opsøgte prinsgemalen Hans Schwennesen og spurgte om han ikke ville komme til kongeskibet Dannebrog, der lå i Frederiksværk havn, og underholde lidt senere på aftenen.

- Kan du viceborgmester ikke komme og spille på kongeskibet, det vil være hyggeligt, spurgte han mig. Jeg sagde forsigtigt om det ikke var udenfor etiketten, men han svarede »åh, etikette, etikette« og slog ud med hænderne, husker Hans Schwennesen.

Det blev til at han med sin tuba, akkompagneret på skibets flygel af Eugen Olsen, som han før havde spillet sammen med, gav en 20 minutters koncert for kongeparret og de gæster, som fortsat var tilbage på skibet efter en reception tidligere på aftenen. Undervejs hentede prins Henrik en margarinespand, som han brugte som tromme!

- Som Eugen Olsen sagde var det jo nærmest en kongelig befaling, som vi måtte efterkomme. Det var meget hyggeligt og en sjov historie, der viser at prins Henrik kunne godt kunne lide at hygge og ikke var så formel, siger Hans Schwennesen.

Blandt gæsterne på kongeskibet til den uformelle koncert var byrådet med ægtefæller, og daværende borgmester Helge Friis fortæller om samme oplevelse:

- Vi blev modtaget varmt og venligt og både Dronningen og Prinsgemalen var gode værter på en også uformel måde. Tidligere borgmester i Hundested Hans Schwennesen fik "smuglet" sin tuba ombord, og han spillede lystigt i duet med ceremonimester Eugen Olsen. Prins Henrik akkompagnerede med rytme på spand og bestik Det var en varm og god oplevelse og viste et menneske, der med sin uforudsigelighed, skabte glæde omkring sig.

Om det royale besøg i Frederiksværk fortæller Helge Friis videre:

- Min kone var under regentbesøget vært for Prins Henrik. Hun beskrev ham som varm, ægte interesseret, jovial og også lidt uforudsigelig, hvilket virkede meget befriende. Han tog sig tid til at stille spørgsmål til dem han mødte i løbet af dagen, både de programsatte, men især også dem, han selv opsøgte.

»Hundesteds sidste borgmester« Hans Schwennesen har som militærmusiker i øvrigt også spillet i forbindelse med Margrethe og Henriks bryllup i 1967, kong Frederik IX' s begravelse og i andre royale forbindelser.

