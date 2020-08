Eventyrerne klappede af beslutningen om at opføre et arktisk center i Hundested. Foto: Kaj Spangenberg

Eventyrere besøgte selvskrevet medlem

Han gennemførte den første danske krydsning af Grønlands indlandsis på ski i 1971 og roede siden rundt om Grønland i ensom kajak. Plus at han i 1988 sejlede uden motorkraft i kajak fra Grønland til Alaska (Nordvestpassagen). I tilgift har han i en høj alder kørt 17.000 km. på motorcykel ad Silkevejen og skrevet en bog om det.

I høje og entusiastiske vendinger fik John Andersen sat et ordrig minde om Knud Rasmussen, der ville have været selvskrevet som medlem af Eventyrernes Klub, hvis ikke han var død i 1933. Klubben stiftedes først af blandt andet Peter Freuchen i 1938.

Deltagerne fik også en kort information om Halsnæs Byråds beslutning om at opføre et Arktisk Center på Nordmolen i Hundested Havn. Det førte til varme klapsalver.

Flydende guld

Efter frokost gik turen til Sandskulpturerne i Hundested Havn med guidet rundvisning for at slutte i Lynæs Havn. Her havde Mikkel Behag Erichsen, søn af afdøde eventyrer Troels Kløvedal, ankret op med sit ekspeditionsskib. Et par timers lystigt lag og efter mange dåseøl opløste selskabet sig i flere retninger.