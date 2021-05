Viceborgmester Anja Rosengreen (SF) jubler over at det lykkedes at få skovlen under jorden på Hvideland, den ny bydel i Torup, hvor det første spadestik blev taget med en minigrqver der kører på strøm. Foto: Niels J. Larsen

Et bæredygtigt spadestik

- Tingene har flyttet sig meget på 30 år, siden jeg flyttede ind i økolandsbyen. Der skulle ske noget mere end for 30 år siden siger formand for Torupfonden Lisbeth Hansen om det ny initiativ, der kommer til at tilføre landsbyen 80-100 nye boliger.

For Ulla og Ove Kyhn bliver det en tilbagevenden til Torup. De boede 12 år i økosamfundet Dyssekilde og her efterfølgende boet 20 år i Helsingør.

- Vi kommer tilbage for at blive en del af fællesskabet og komme tættere på at leve efter de værdier vi har. Her kan man ikke undgå at blive en del af fællesskabet. Det er en spændende tid i Torup, det syder og bobler, helt anderledes end da vi flyttede hertil, hvor det var en landsby som var ved at uddø, siger Ulla Kyhn.