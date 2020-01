Borgmester Steffen Jensen har været godt rundt i kommunenn i 2019, og ikke bare til officielle arrangementer som her indvielse af ridehal på Slettebjerggård. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Et år med mudder på bukserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et år med mudder på bukserne

Halsnæs - 02. januar 2020 kl. 09:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er præcis ét år siden, at borgmester Steffen Jensen(S) i en nytårsudtalelse for 2018 så frem mod et 2019, hvor politikerne - igen - skulle trække i arbejdstøjet og komme kommunens udfordringer til livs. Den forudsigelse holdt stik, men om borgmesteren havde forudset, at det både ville give sved på panden og mudder på tøjet vides ikke. Ikke desto mindre er det tilfældet.

I årets nytårsudtalelse fortæller Steffen Jensen, at han i løbet af året har prioriteret at tage på besøg i en række kommunale virksomheder for at deltage i en helt normal arbejdsdag. Regneark og dagsordener er nyttige redskaber, men han slår fast, at en af de vigtigste opgaver er at komme ud i virkeligheden, tale med borgere og ansatte og få indsigt i små og store ting.

»Jeg har blandt andet fulgt med fysio- og ergoterapeuter på genoptræningshold, hvor jeg også selv fik sved på panden. Jeg har oplevet borgere i svære situationer i livet, hvor det alligevel lykkedes medarbejderen at få gnisten tilbage i vedkommendes øjne. Jeg har sågar fået lov at køre traktor og blive smurt ind i mudder, da grisene skulle fodres og kartoflerne kom i jorden ved værkstederne på Sølager. Uanset hvor jeg har fået lov at være med, har det givet mig et værdifuldt indblik i, hvordan de rammer, vi stiller op som politikere, udfolder sig i det virkelige liv. Og så bliver jeg endnu engang stolt over at opleve det utrættelige arbejde, som medarbejderne rundt om i Halsnæs Kommune lægger i at gøre en forskel for borgeren. Jeg ser frem til at deltage i flere spændende besøg i 2020«, skriver han i nytårsudtalelse.

Det var i 2018, at et bredt flertal i byrådet stemte for det såkaldte »rædselsbudget« for at lukke et hul i kommunens økonomi på mange millioner - et hul skabt af uforudsete udgifter på socialområdet, hvor især en stor stigning i antallet af udsatte børn pressede kommunen.

Nu ser borgmesteren noget lysere på tingene. Han slår fast, at Halsnæs går løftet ind i 2020, blandt andet med et nyt bredt budgetforlig, hvor der er fundet penge til både klima, børneinstitutionerne og de ældre.

Han ser frem til et 2020, hvor kommunen fortsat vil være i dialog med politikerne i Folketinget, blandt andet om en mere retfærdig udligningsordning og om kompensation på sundhedsområdet, hvor kommunerne står for stadig flere opgaver.