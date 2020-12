"Et år hvor intet har været, som det plejer"

Det har været et år, som i høj grad har stået i uvisheden og bekymringernes tegn. Uvished omkring denne nye sygdom og konsekvenserne på både kort og lang sigt; Hvad vil den betyde for dig og mig, for Halsnæs, for Danmark og for resten af verden? Og hvornår vil vi igen kunne vende tilbage til det liv, vi plejede at leve? Samtidig har bekymringerne været mange. Bekymringen for, om vi selv og vores kære ville blive smittet, for at miste sit arbejde, og for fremtiden hos de af jer, der desværre allerede har mistet jeres job.

2020-21 Når vi om lidt siger farvel til 2020, så tror jeg, at det er de færreste, der vil se tilbage på året, der gik, med positive briller. Coronasituationen har været og er stadig det altoverskyggende tema i år. Da coronaen gjorde sit spæde indtog i starten af året, var det nok de færreste, der havde forudset, hvilke enorme konsekvenser det ville få for vores samfund og for vores allesammens hverdag. Det har været et år, hvor intet har været, som det plejer at være.

Tak for jeres indsats

Andre igen har måtte tage en ekstra tørn og trække i arbejdstøjet på nye og anderledes måder. Og for det, vil jeg gerne sige tak. Tak til plejepersonalet på vores plejecentre for at passe på og yde omsorg over for vores ældre. Tak til rengøringspersonalet for at sætte ekstra fokus på hygiejnen. Tak til pædagoger og lærere for at passe godt på vores børn og unge og skabe ro og stabilitet i en turbulent tid. Tak til kasseassistenterne for at sørge for, at vi fortsat kan handle trygt og få mad på bordet.

Tak til alle jer andre, der har været med til at holde samfundets hjul i gang både under nedlukningen i foråret og under den delvise nedlukning, som vi pt. står i. Og naturligvis til de af jer der må arbejde hen over jul og nytår. Jeg ved, at der i år er et ekstra stort pres, der hviler på jeres skuldre. Men der skal også lyde et oprigtigt tak til alle borgere for at følge myndighedernes anbefalinger, og som uden tvivl er medvirkende til at mindske smitten her i Halsnæs. Bliv ved med det.

Jeg ved godt, at mange af jer er ved at være godt og grundig trætte af situationen. Trætte af restriktioner. Trætte af ikke at kunne leve det liv, vi plejer. Det kan jeg godt forstå. Men selvom vi er trætte, så bliver vi nødt til at holde fast og holde ud. Vi må for alt i verden ikke slække på myndighedernes anbefalinger - særligt ikke nu, hvor smittetallet fortsat stiger og stiger. Det er altafgørende for, om vi kan træde positivt ind i 2021, og vi senere kan se lyset i form af en vaccine.