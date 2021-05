18 sommerhusejere i Halsnæs har nu mulighed for at få foretaget et gratis, grønt huseftersyn. Arkivfoto.

Er dit sommerhus bæredygtigt?

Halsnæs - 09. maj 2021 kl. 08:34

Står du og skal renovere dit sommerhus, og vil du gerne vide, hvilke forbedringer, der bedst kan betale sig at få lavet for at gøre dit sommerhus mere energibesparende og bæredygtigt?

Eller er du bare nysgerrig efter at vide, hvor bæredygtigt dit sommerhus egentlig er?

Så kan du deltage i en undersøgelse iværksat af bl.a. VisitNordsjælland og få et gratis grønt huseftersyn samt en bæredygtighedsrapport på dit hus.

18 sommerhuse i Halsnæs søges

Der har aldrig været større fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, end der er nu. På tværs af de offentlige og private sektorer igangsættes initiativer, der har til formål at fremme bæredygtighed.

Denne undersøgelse skal kortlægge, hvor bæredygtige de nordsjællandske sommerhuse er, og hvad der skal til for at bevæge områdets sommerhuse i retning af en grøn omstilling.

De undersøgte sommerhuse vil også indgå i en samlet analyse, som omfatter i alt 800 sommerhuse fordelt i 11 kommuner i Danmark.

Målet er at bidrage til et grønnere Danmark via mere klimavenlige sommerhuse samt en mere grøn og bæredygtig turisme.

"Vi søger i alt 18 sommerhuse til huseftersyn i Halsnæs Kommune. Vi har i undersøgelsen udelukkende brug for sommerhuse, der IKKE lejes ud, idet udlejningshuse undersøges i et separat projekt via udlejningsbureauerne," fortæller Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland, som fortsætter:

"Da vi har brug for en vis variation i hus alder og hustype, søger vi både nye og ældre huse."

På baggrund af eftersynet vil du som ejer få udarbejdet en bæredygtighedsrapport på dit sommerhus med inspiration til, hvordan du kan prioritere en mere bæredygtig renovering eller indkøb til dit hus.

Sådan deltager du

Er du interesseret i at deltage, skal du sende en mail til: feriehuse@visitnordsjaelland.com. Derefter vil du blive kontaktet af Povl Askov fra VisitNordsjælland.

Husgennemgangen er beregnet til max. ½ time.

Du skal også udfylde et kort skema med spørgsmål om bl.a. årligt vandforbrug.