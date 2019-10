En Midgårdsorm i Kregme-rundkørslen? Nej, det er vist en lastbil! Thue Lundgaard (EL) fik på byrådsmødet blandet nordisk mytologi ind i trafikdebatten. Foto: Allan Nørregaard

Er der en Midgårdsorm i Kregme?

Halsnæs - 15. oktober 2019 kl. 20:15 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten i Halsnæs tror hverken på myten om Midgårdsormen eller på at jorden er flad. Og på samme måde tror man heller ikke at en ombygning fra rundkørsel til lyskryds i Kregme en løsningen på de trafikale problemer...

Det slog partiets byrådsmedlem Thue Lundgaard fast på byrådsmødet i sidste uge, hvor han gik enegang og stemte imod et høringssvar til Vejdirektoratet, som de øvrige 20 byrådsmedlemmer bakkede op omkring.

- Vi kan selvfølgelig ikke undvære vejene, men vejene skal bruges til dem der har behovet, og så længe man ikke bruger pengene på kollektiv trafik, så vil der blive flere og flere der har behovet for at bruge bilen. Så vidt jeg husker så er det her et projekt til 22 mio kroner. Man får virkelig meget bus for de penge, sagde Thue Lundgaard og sluttede sit indlæg således:

- Måske findes der stadigvæk nogen der tror på midgårdsormen, og på at jorden er flad, men i Enhedslisten tillader vi at stille os tvivlende over for begge dele. Kort sagt så stemmer Enhedslisten imod høringssvaret, idet vi ikke anerkender behovet for ombygningen af rundkørselen til et signalreguleret kryds.

Det med den nordiske mytologi, Midgårdsormen og den flade jord kom af, at Thue Lundgaard fortalte en længere historie om filmen »Vikingerne kommer« fra 1989 som udgangspunkt for at udtrykke Enhedslistens holdning til sagen.

Folketinget fandt før valget penge til det projekt Vejdirektoratet har udarbejdet med en ombygning fra rundkørsel til et stort signalreguleret kryds, som man mener kan mindste trængslen betydeligt.

Det er dette projekt som Halsnæs Kommune nu sender et høringssvar om. Her anfører man at man bakker op om projektet og beder om at direktoratet tager i betragtningt at der kan opstå køer ved Netto og Circle K og at der er særlige forhold omkring lokale vejadgange omkring bl.a. kirken i Kregme.

I forbindelse med besigtigelsesforretningen afholdes et offentligt møde den 27. november 2019, hvor borgerne kan komme med bemærkninger og indsigelser til projektet.

Thue Lundgaard har tidligere i processen gjort opmærksom på sin skepsis og bl.a. anført at opbygningen af rundkørslen i stedet kuinne flytte trængsel til Karlsgave-rundkørslen.