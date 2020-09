Efter fire års kamp er Michael Harjo Schmidt endelig lykkedes med at få bedre bredbånd til Liseleje.

Send til din ven. X Artiklen: Énmands-hær sikrer hurtigere bredbånd til badeby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Énmands-hær sikrer hurtigere bredbånd til badeby

Halsnæs - 29. september 2020 kl. 19:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

En stor del af borgerne i Liseleje kan snart vinke farvel til langsomt internet og dårlig digital infrastruktur. I fire år har Michael Harjo Schmidt, som er bosat i byen, kæmpet for at sikre bedre bredbånd til området, og mandag aften kunne han endelig sætte sig til computeren og skrive de forløsende ord på Facebook: »Fiber til Liseleje og omegn - Det lykkedes!«.

- Det er jo fantastisk. Fire års kamp og irritarion over dårligt internet er slut, og nu er det officielt, at der bliver etableret fiber her, siger Michael Harjo Schmidt til Frederiksborg Amts Avis.

Forløsningen har navnet OneFiber. Det er en fiberleverandør, som Michael Harjo Schmidt har været i dialog med i tre måneder og som nu har meldt ud, at de går i jorden med fiberkabler i Liseleje og omegn. Et arbejde, der efter planen skal starte allerede i oktober og løbe frem til marts næste år.

Bredbånd OneFiber ejer fiberinfrastrukturen, det vil sige, de centraler og alle de kabler de lægger i jorden, men du kan selv vælge, hvilken udbyder du vil indgå en aftale med.

Onefiber er en del af OpenNet aftalen som giver andre udbydere mulighed for at tilbyde og sælge internet og/eller TV/Streaming-pakker. OneFiber har pt. aftaler med Telia, Telenor og Kviknet og laver løbende aftaler med nye udbydere.

Du kan pt. få hastigheder op til 1 Gigabit (1000 Mbit), hvilket er mere end rigeligt til de fleste.

Tilmelding og interessetilkendegivelse sker på onefiber.dk, hvor du kan taste din adresse ind.

Efter tilmelding, laver Onefiber en besigtigelse hjemme hos dig, hvor det bl.a. aftales hvor fiberen skal ind i huset og om der skal graves eller fiberen kan skydes ind til huset. - De har reageret hurtigt og lavet alt det nødvendige forarbejde, siger bredbåndsforkæmperen.

Michael Harjo Schmidt anslår, at projektets første fase omfatter cirka 1.700 adresser i Liseleje og Asserbo, men at flere kan blive koblet på.

- Det er deres intention at udbygge det. Folk skal bare vise interesse, siger bredbåndsforkæmperen og anbefaler, at folk går ind på OneFibers hjemmeside og taster deres adresse ind.

- Så skriver den enten »Tillykke«, fordi man kan få bredbånd eller »tilmeld«, så man kommer i betragtning til det. Er der så eksempelvis stor interesse for fiberkabler i Melby, så kan de udbygge der.

Markant løft Kampen for bedre bredbånd startede, da Michael Harjo Schimdt og familien i november 2016 stod overfor en flytning fra Frederiksværk til Liseleje. Til dagligt arbejder han i IT-branchen og i sin fritid »nørder« han med egne ord med det samme. Ordentlig bredbånd var derfor en væsentlig faktor for ham. Det var bare ikke at finde i Liseleje.

- I Liseleje har de fleste to valg. En almindelig ADSL-forbindelse eller opkobling til mobilmasten, men om sommeren er der så turister og sommerhusgæster koblet på, at man nærmest ingen hastighed har. Derfor vil det give et kæmpe løft at få bredbånd via de nye fiberkabler, siger Michael Harjo Schmidt.

Den nye forbindelse kan give op mod 1 gigabit i upload- og download-hastighed, hvilket vil sige, at folk kan hente ting ned og lægge ting op på internettet hurtigere.

Ikke bare for mig De første par år forsøgte Michael Harj Schmidt at få bredbånd til byen gennem den statslige bredbåndspulje. Ordningen, som regeringen nu ønsker droppet i det seneste finanslovsforslag, er dog mest egnet til mindre områder for eksempel enkelte veje, hvor beboerne går sammen, da det kræver stor tilslutning at leve op til puljens retningslinjer. Den opgave var en nærmest umuligt opgave at løfte for en hel by.

Det fik dog ikke Michael Harjo Schmidt til at droppe sit foretagende og fokusere på at sikre bredbånd til sin egen husstand eller vej.

- Jeg har meget stadig holdt ved at sikre bedre bredbånd til hele byen, og jeg er lidt stolt af og glad for, at jeg holdt ved i stedet for at tage den nemme løsnning. Det er dejligt at have gjort noget for så mange, siger han.

Han begyndte efterfølgende at tage kontakt direkte til fibernetudbydere. Blandt andet TDC, der for flere år siden den daværende DONG-infrastruktur i området. I sommerferien var han nået så langt i sin snak med selskabet, at han i Frederiksborg Amts Avis fortalte, at der var lavet en færdig business case, som skulle vurderes af TDCs styregruppe.

- Men TDC er ikke rigtig komme ud af starthullerne. Planen var at gøre Liseleje til et pilotområde, men de har været meget tilbageholdne. Derfor begyndte jeg at snakke med andre udbydere, og der har været flere interesserede, siger Michael Harjo Schimdt.