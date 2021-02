Thue Lundgaard (Ø) mener, at kommunen skal ansøge om at sløjfe de nationale tests. Arkivfoto

Enhedslisten vil droppe nationale tests

"Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne særlige situation - og med måske kun få uger tilbage i skoleåret - skal bruge værdifuld undervisningstid på nogle stærkt kritiserede tests, som ikke giver retvisende resultater," forklarer byrådsmedlem Thue Lundgaard, Enhedslisten, der ønsker byrådets opbakning til at sløjfe de nationale tests på skolerne.

Det kræver, at Halsnæs Kommune hurtigst muligt ansøger Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale tests i skoleåret 2020/2021 - en sag som Enhedslisten vil have sat på dagsordenen til byrådsmødet 25. marts.

I Enhedslistens begrundelse hedder det videre: "De nationale tests blev i 2019 evalueret, og konklusionen var bl.a., at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning. Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener vi ikke, at det giver mening endnu engang at gennemføre tests, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater."

"Derudover har Corona-nedlukningen slidt på såvel elever som lærere, og meget tyder på, at trivslen blandt eleverne er blevet forringet.

Derfor mener vi, at det - når eleverne kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne igen - bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og samtidigt styrke den faglige læring," melder Thue Lundgaard, som har sendt forslaget om at droppe de nationale tests til Halsnæs Kommune.

Folkeskolelærer og byrådsmedlem Olaf Prien (SF) har for få dage siden argumenteret for, at de nationale tests bør udskydes: "Lad os vente til næste skoleår, hvor regeringen alligevel vil have udarbejdet et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, der forhåbentlig vil være mere brugbart, og ikke på samme måde udstiller vores fagligt svageste elever," skriver han og kollegaen, folkeskolelærer Gitte Siglev Bertelsen, i et længere læserbrev om brug af usikre tests i en tid med corona-nedlukning og hjemmeundervisning.