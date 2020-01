I 2019 var der 2.573 almene boliger i Halsnæs Kommune - blandt andet i Høje Tøpholm. Enhedslisten ønsker, at der bygges endnu flere. Privatfoto

Enhedslisten vil bygge flere almene boliger

Halsnæs - 29. januar 2020 kl. 04:39 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af almene boligbyggerier i Halsnæs Kommune er de senere år faldet drastisk, og det håber Enhedslisten nu at gøre noget ved. Partiet har til torsdagens byrådsmøde stillet forslag om, at kommunen kigger på muligheden for at bygge almene boliger.

- Dybest set er antallet af almene boliger de sidste 10-12 år gået ned, blandt andet med nedrivning af dele af Magleblik og Høje Tøpholm, og det er ikke den vej, vi ønsker at det skal gå. Vi kunne godt tænke os, at vi som kommune har tilbud om en bolig til alle dele af befolkningen, siger Thue Lundgaard(EL).

Almene boliger i Halsnæs 2019: 2.573 almene boliger svarende til 18 procent af kommunens boligmasse.

2009: 2.437 almene boliger svarende til 19 procent af kommunens boligmasse.

2000: 1.843 almene boliger svarende til 16 procent af kommunens boligmasse.



Kilde: Altinget & Transport- og Boligministeriet Kilde: Altinget & Transport- og Boligministeriet Tal fra Transport- og Boligministeriet modsiger den tendens, som byrådspolitikeren fremhæver. I september 2019 lavede mediet Altinget en stor gennemgang af landets almene boliger på baggrund af ministeriets tal. I år 2000 er det opgjort, at Halsnæs Kommune - dengang Frederiksværk og Hundested kommuner - havde 1.831 almene boliger svarende til 16 procent af kommunens boligmasse. Både procentdelen og antallet af boliger er siden steget. I 2019 er det således opgjort, at Halsnæs Kommune har 2.573 boliger svarende til 18 procent af boligmassen.

Grundsalg skal bane vejen Af forslaget fremgår det, at Enhedslisten vil have kommunens administration til at finde egnede grunde til et alment boligbyggeri, som kommunen kan sælge. Provenuet fra salget af grunden skal ifølge partiet efterfølgende bruges som kommunens grundkapital til et alment boligbyggeri.

- Kommunen skal selv stille med en procentdel af byggesummen, når der skal bygges almene boligbyggerier. Det har vi nok ikke råd til nu, men en måde at finde pengene på kunne være at sælge de grunde, hvor man ønsker at bygge, og bruge pengene herfra som kapitalindskud, siger Thue Lundgaard.

Gang i byggeriet Halsnæs Kommune har de seneste måneder modtaget en stribe ansøgninger om byggerier. Ældreboliger i Frederiksværk, rækkehuse i Højbjerg-området og lejligheder på Nordmolen blandt andet. Ingen af ansøgningerne om nybyggeri omhandler almene boligbyggerier, og det betyder, at procentdelen af almene boliger vil falde i følge Thue Lundgaard.

- Der er masser af ansøgninger om at bygge, og det er fint, men mange af de byggerier bliver formodentlig relative dyre, fordi nogen skal have en profit ud af det, siger Thue Lundgaard og fortsætter:

- Det er en god ide, at alle mennesker har mulighed for at finde en bolig. Vi har mange unge og unge familier, som ikke har råd til at bosætte sig og ikke kan låne til et nyt hus. Det er ærgerligt, og derfor er der altid brug for almene boliger, da de oftest vil være billigere end private.

Tror på flertal Udover at finde mulige grunde, der kan rumme et boligbyggeri og udbydes til salg, så skal kommunens administration ifølge forslaget også afsøge, hvem der kunne være interesseret i at bygge flere almene boliger.

Inden da skal Thue Lundgaard dog afsøge, om byrådet bakker hans plan op.

- Vi har stillet et forslag om, at administrationen skal gå i gang med at kigge på opgaven, og det håber jeg, at der er flertal for at få igennem. Jeg tror ikke, vi er de eneste, som ser et behov for flere almene boligbyggerier, siger Thue Lundgaard.