Enhedslisten vil ændre byggeri

Baltic Shipping vil bygge et attraktivt hus som deres nye domicil. Et flertal i byrådet vil ændre lokalplanerne, men Enhedslisten vil vende byggriet.

Halsnæs - 01. december 2017 kl. 12:18 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Shippingfirmaet Baltic Shipping har de seneste fire år 16-doblet flåden og mere end fire-doblet medarbejderstaben. Virksomheden er vokset ud af den lejede kontorbygning og ønsker derfor at bygge et nyt domicil på Hundested Havn for enden af »Ved Isefjorden«. Det ønsker kræver en ny lokalplan og et kommunalplantillæg. Byrådet var tirsdag aften klar til at hjælpe virksomheden på vej ved at sende forslaget i høring.

Lisbet Møller (Enhedslisten) var dog betænkelig ved byggeriet placering og højde.

Partiet slår fast, at de ønsker bibeholde den succesfulde virksomhed på havnen, men de bryder sig ikke om Baltic Shippings planlagte byggeri.

»I Enhedslisten kan vi imidlertid ikke se nødvendigheden af, at bygningen kommer til at ligge sådan, at den hindrer udsynet fra byen og havnen. Hvis den i stedet lå vinkelret på vandkanten ville udsynet bevares og Baltic Shipping ville få deres behov for en større bygning tilgodeset« skriver Lisbet Møller(EL) efterfølgende i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Her gør hun det klart, det vil skade byens sjæl, hvis flere store bygninger får lov at skygge for udsynet til vandet. Byrådsmedlemmet opfordrer derfor alle til at gå ind og lave et høringssvar.

»Jeg vil opfordre alle, der er enige med Enhedslisten til at give et høringssvar der anbefaler at bygningen kommer til at ligge på langs med "Ved Isefjorden" i stedet for på tværs«, skriver Lisbet Møller.

Tegninger til Baltic Shippings 489 kvadratmeter store byggeri viser en bygning med buet tag, græs på toppen, altaner og store vinduespartier. Virksomheden vil samtidig forskønne parkeringspladsen og etablere en platform, hvor folk kan kigge med kikkert ud over vandet. Et byggeri, som med adm. direktør i Baltic Shipping, Ronnie Hulstrøms ord er et forsøg på at give noget tilbage. Derfor ønsker virksomheden et attraktivt og spændende hus i stedet for en øjebæ.