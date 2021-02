Fem kandidater for Enhedslisten til byrådet. Fra venstre Lilli Davids, Per Heisselberg, Benny Nielsen, Kirsten Bilfeldt og spidskandidat Thue Lundgaard.

Enhedslisten har fem kandidater klar

Det nuværende byrådsmedlem Thue Lundgaard bliver spidskandidat, og han får selskab af disse: Nummer to på listen er Kirsten Bilfeldt fra Økobyen i Torup, nummer tre er Benny Nielsen, Frederiksværk, fulgt af Per Heisselberg, Frederiksværk og Lilli Davids, Hundested, som fire og fem.

Benny Nielsen var ved valget i 2017 spidskandidat for Alternativet uden at opnå valg til byrådet. Han meldte sig ud af Alternativet for mere end et år siden i forbindelse med uroen i partiet på landsplan og blev senere sidste år valgt i bestyrelsen for Enhedslisten i Halsnæs.