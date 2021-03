Skolegården på Melby skole og kommunens øvrige folkeskoler vil også være tom i ugen efter. Foto: Niels J. Larsen

Endnu en kommune: Her holdes alle skoler lukket efter påske

Halsnæs - 31. marts 2021 kl. 09:20 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Samtlige skoler og fritidsordninger i Halsnæs Kommune skal holdes lukket i ugen efter påske. Det meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed officielt onsdag morgen. Samme forholdsregler for at begrænse Corona-smitte kommer til at gælde for Fredensborg og Gladsaxe kommuner.

Halsnæs Kommune meldte allerede tirsdag at SFO'en på Magleblik Skole var lukket fra onsdag 31. marts og at man forventede yderligere påbud om lukning samtlige skoler og SFO'er i kommunen fra 31. marts til 11. april. Den besked er altså kommet nu.

»Vi følger situationen og foretager hjemmeopsporing i samarbejde med kommunerne. Elever, medarbejdere og deres familier opfordres til at blive testet,« skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Nyheden bekræftes onsdag af Halsnæs Kommune, der skriver: »Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud til Halsnæs Kommune om, at alle skoler, SFO'er og fritidsklubber beliggende i kommunen skal lukkes ned i perioden 31. marts til og med 11. april. Påbuddet omfatter også privatskoler.«

Nedlukningen omfatter både indendørs- og udendørsarealer på alle skoler, SFO'er og fritidsklubber herunder også legepladser og fodboldbaner. I lighed tidligere vil der blive etableret nødpasning for de yngste børn, hvis forældre ikke har mulighed for at have børnene hjemme i løbet af dagen.

Det store smitteudbrud bragte tirsdag Halsnæs på den kedelige placering som den kommune i landet med det fjerdehøjeste smittetal beregnet pr. 100.000 borgere. Kun Ishøj, Gladsaxe og Høje Tåstrup ligger over tallet fra Halsnæs på 239,7 i incidens. Indenfor den seneste uge er der registreret 75 nye tilfælde, og her skal det med at et højt tal for en uge siden er røget ud af den statistik.

Den kraftige stigning i smittetal særligt omkring Maglehøj og Magleblik Skole. Siden mandag har der været ekstraordinær mobilt testcenter på Maglehøj. Videre har Halsnæs Kommune opfordrer alle borgere til at lade sig teste enten ved lyntest i Gjethuset eller ved at bestille tid til PCR-test i Gubben i Hundested.