Siden 2007 har man i MLI drømt om at få gjort noget ved klubhuset. Nu sker det med første spadestik onsdag. Foto: Niels Jørgen Larsen

Endelig grønt lys for klubhus

Halsnæs - 30. april 2019 kl. 13:56 Af Niels Jørgen Larsen

Borgmester Steffen Jensen (S) smutter onsdag eftermiddag fra 1. maj-mødet i Skjoldborgparken for at fejre en anden begivenhed med andre i røde trøjer nogle kilometer væk. Her tages nemlig i Melby det første spadestik til den længe savnede udbygning af klubhuset for fodboldspillere og andre idrætsudøvere i Melby-Liseleje IF.

På torsdagens byrådsmøde blev det endelig givet grønt lys for at om- og tilbygningen af klubhuset kan sættes igang. Byrådet sagde ja til at lægge samlet cirka 2,5 millioner kroner oveni det tidligere afsatte beløb på 10 millioner kroner til projektet. Samtidig med at MLI selv bidrager med 600.000 kroner, således at man kan forsyne klubhuset med en terrasse, der har stået højt på ønskelisten i klubben.

Og selv om Walter Chistophersen (DF) på byrådsmødet gik så vidt som at kalde projektet et »afpillet juletræ« på grund af de reduktioner, man har været tvungne til at lave, så har man i MLI armene i vejret ovenpå vedtagelsen.

- For os bliver 1. maj, hvor spadestikket tages, som juleaften, trods alt, lyder det fra MLI-formand Kim Daugbjerg, som fortsætter:

- Selvfølgelig havde vi håbet på at det først tegnede oplæg kunne gennemføres, men det skal nok blive godt og alle forbedringer med både plads og opgradering har interesse for os. Vi har kæmpet for det i så mange år og synes vi har fortjent det.

Det har været et ønske gennem mere end 10 år for MLI at få renoveret og udbygget klubhuset. I september 2016 blev der i forbindelse med investeringsstrategien for idrætsområdet i 2017 afsat 10 mio. kr. Byggeriet blev sendt i udbud, men det vindende forslag fra Tømrerentreprisen A/S i Frederiksværk var markant dyrere end de samlet afsatte 10 millioner kroner.

Derfor er der blevet filet, debatteret og ændret på projektet, der også er vendt og drejet på møder i de kommunale udvalg før man kom frem til den løsning, som et samlet byråd endelig godkendte torsdag.

