Se billedserie Der var masser af vandaktiviteter på havnen i Lynæs hele weekenden - også nogle, der ikke krævede vind. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: En weekend uden vind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En weekend uden vind

Halsnæs - 10. juni 2018 kl. 16:14 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi mangler vind, men sådan er livet.

Ordene kommer fra tre gange danmarksmester i kitesurfing, Therese Taabbel, der sidder med flere kammerater ved KLynæs surfcenter og spiser lidt frokost.

Det er søndag eftermiddag og for første gang i fjorten adge eller mere trækker lidt mørke skyer mod land. Men varmen er der, og skyerne fører tilsynaldende ikke vind med sig.

- Vi vil have syv sekundmeter, men lige nu er der to, siger hun med et professionelt blik på vandet.

- Vi er dog optimistiske. Vi har lavet vinddansen og vi har badet, siger Therese Taabbel, der er forsvarende mester - men dog ikke har været i vandet professionelt endnu denne weekend.

Therese og hendes venneder kommer ofte til Lynæs for at kitesurfe.

- Lynæs er et rigtig godt kitesport-sted. Det er fladt og man kan bunde en kilometer ud - det gør også, at vandet er mere fladt, forklarer den tre gange danmarksmester.

- Og det med vinden og manglen på den - det er en del af sporten. Det er vi vant til.

DM i kitesurfing andet stop var en del af det store vandstævne Lyn-X Open, som blev afviklet fredag til søndag på Lynæs Havn. Her var et hav af aktiviteter og boder - det er Lynæs Havn og Halsnæs Kommune, der står bag eventen, som afholdes for andet år i træk. Tvillingerne Johan og Jeppe Ingversen, der har surfskolen i Lynæs, er med i aktiviteterne, og Jeppe kan fortælle om en god afvikling, masser af mennesker og godt salg i de mange madboder.

- Vi har været heldige med vejret - men det er selvfølgelig ærgerligt, at stævnerne har manglet vind, siger Jeppe Ingversen.

- Generelt er det gået godt, og havnen er også positive, så vi håber på et stævne til næste år også.

Stævnet i havnen bød over tre dage på aquazumba, prøvedyk, optimistsejlads med meget mere. Et sup polo lokalopgør søndag eftermiddag var aflyst, der havde ikke været tilstrækkelig opbakning og organisation, forlød det.

Bedding

Også i Hundested Havn myldrede det med mennesker søndag, hvor kunsthåndværkermarkedet Beddingen løb ad stablen.

Her var blandt mange andre håndværkere og kunsthåndværkere krykkefirmaet Vilhelm Hertz repræsenteret ved Thomas og Kristoffer og deres individuelt udformede og tilpassede krykker, der samtidig er små kunstværker i træ.

- Vi er med for første gang og vi er meget meget godt tilfredse. Vi har virkelig givet mange visitkort ud, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen.

Det relativt nye firma, som producerer ved Amtsvejen og i Vinderød, har oplevet meget stor medvind, fortæller Kristoffer.

- Det er nærmest eksploderet de seneste måneder.

Udover de specialdesignede og byggede krukker er her smykker, keramik, glas og alt hvad hjertet i øvrigt kan begære. På en weekend hvor vejret var fremragende - selv om der manglede vind.

mikk.