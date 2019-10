Støbeskeen har fat i en af de helt store klassikere til året efterårsforestilling. Her ses to af hovedrollerne, Pernille Prag (th.) som Nora Helmer og Bettina Tiegarth som Kristine. Foto: Kenn Thomsen.

En stor klassiker klar til en lille scene

Det siger Pernille Prag, formand for Støbeskeen, da vi møder hende og instruktør Henrik Hagensen på det lille teater forud for søndagens prøver på Henrik Ibsens helt store klassiker Et Dukkehjem, som 7. november får premiere i det lille teater. Her er scenen gjort klar med møbler betrukket med rødt velour og stribet tapet, der i gennemført stil sætter os 140 år tilbage i tiden, hvor stykket fik urpremiere på Det Kongelige Teater. Men selvom det er et stykke med mange år på bagen, er det stadig aktuelt og opføres i hele verden.

- Jeg er stolt over, at vi kan sætte sådan en klassiker op.

