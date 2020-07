Se billedserie Børnene får en masse historiske input og kan desuden prøve kræfter med tøndebånd, stylter og hesteskokast. Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: En sommerdag da bedste var barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En sommerdag da bedste var barn

Halsnæs - 09. juli 2020 kl. 09:36 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der intet storstilet træf med veteranbiler, -flyvere, -skibe og -landbrugsmaskiner bliver ved Grønnessegaard Gods i år, så har TimeWinder alligevel meldt sig klart til at skrue tiden tilbage for en stund. Nostalgifestivalen testede onsdag en tidsrejse for børn af og vil holde ti aktivitetsdage fordelt over de kommende uger.

- Vi fortæller børnene en historie om, at vi rejser tilbage i tiden til dengang deres bedsteforældre - eller måske snarere oldeforældre - var børn, siger Dorthe Lindkilde, formand for Komitéen TimeWinder.

Rationering til frokost Børnene lander - i udklædning hvis de ønsker - i slutningen af 1940'erne efter 2. verdenskrigs afslutning. Det er en tid med rationering af dagligvarer, hjemmelavet legetøj og et landbrug, som bliver mere moderniseret.

- Børnene skal rundt på godset og stifte bekendskab med bygningers historie, landbruget dengang og nu og til Classen, der byggede gården for at få et forrådskammer til de mange mennesker, der producerede krudt og kugler i Frederiksværk, siger Dorthe Lindkilde.

Samtidig skal børnene hygge sig med lege og aktiviteter fra dengang så som tøndebånd, stylter, hesteskokast og sækkevæddeløb.

Der skal optjenes rationeringsmærker, der kan bruges til at få en frokostkurv og en tur i veteranbil

- Og så vil der være både en madkurv fyldt med årstidens lokale råvarer og tur i veteranbil. Men det kræver selvfølgelig, at man er dygtig undervejs og optjener rationeringsmærker til rugbrød og benzin, siger Dorthe Lindkilde.

Legeredskaberne bliver taget flittigt i brug, da Frederiksborg Amts Avis er forbi, og selvom tøndebåndet er svært at få til at makke ret, så ser børnene ud til at more sig.

- Det er faktisk ikke så svært at gå på stylter, når man ved, hvordan man skal holde, lyder de vise ord fra et af børnene.

Dobbelt mavepuster Det er lidt over en måned siden, at TimeWinders store nostalgitræf skulle være afholdt for fjerde gang. Men da coronavirus gjorde sit indtog i landet, måtte TimeWinder skyde en hvid pil efter de oprindelige planer. I stedet for at aflyse forsøgte de mange frivillige at rykke TimeWinder til august, men de måtte sande, at det ikke stemte overens med sundhedmyndighedernes anbefalinger. Det endte derfor med en aflysning af TimeWinder 2020.

- Da vores forsøg på at flytte TimeWinder slog fejl, og vi i stedet måtte aflyse, gik luften ud af ballonen. Vi havde knoklet for at afholde det senere på året, så det ramte hårdt, siger Dorthe Lindkilde.

TimeWinder skruer tiden tilbage for en stund, så børnene kan opleve en sommerdag, da bedste var barn. Fotos: Kasper D. Dønbo

Frem til 31. august er der stadig forsamlingsforbud på 500 personer og specifikke afstandskrav.

Mødtes online TimeWinder har omkring 300 frivillige fra hele landet tilknyttet, og de har været ved at gå ud af sit gode skind over ikke at kunne mødes i nostalgiens tegn i pinsedagene.

Fællesskabet mødtes i stedet on-line og holdt TimeWinder - hver for sig, hvor over 700 personer deltog. Nogle sov i telt i egen have og optrådte i historisk tøj henover pinsedagene. Andre kørte tur i deres veteranbiler og delte oplevelserne med de øvrige TimeWinders online fællesskab.

- Det er ikke helt det samme at mødes online. Og dertil kommer at hele formidlingsdelen til gæsterne mangler, siger Dorthe Lindkilde.

Plaster på såret Hun nikker genkendende til, at sommeraktiviteterne for børnene i den henseende kan ses som et slags plaster på såret.

- Nu kommer vi lidt i gang og laver aktiviteter, så vi ikke bliver glemt, siger formanden for TimeWinder.

Aktiviteterne er kommet i stand i forbindelse med, at regeringen har afsat en pulje på 200 millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge. Halsnæs kommunes andel af denne pulje er på 1 million kroner.

Formålet med puljen er at sikre, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen. Aktiviteterne kan også understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

- Det er dejligt med den mulighed, men der var ikke meget tid at gøre godt med, så vi skyndte os at rykke hurtigt og byde ind med aktivitetdage, hvor børnene både for historisk indhold og friluftsliv, siger Dorthe Lindkilde og afslører, at der er fundet penge til ti aktivitetsdage.

Såret, men ikke død Selvom nostalgidagene er ramt på bundlinjen af coronakrisen, så er Dorthe Lindkilde sikker på, at TimeWinder er tilbage igen næste år.

- Vi kan absolut godt mærke, at pengekassen er slunken. Vi har haft tre år år med at starte TimeWinder op, og det skulle være i år, at der kom grønne tal på bundlinjen. Men nu skal vi så lige igennem det her også, siger hun.

Heldigvis havde TimeWinder endnu ikke mange udgifter bundet op på indkøb og aftaler endnu, da coronakrisen kom.

- Og så er vi begunstiget af kæmpe opbakning og velvilje fra vore sponsorer og samarbejdspartnere, siger Dorthe Lindkilde.