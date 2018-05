En solstrålehistorie i Palæet

Industrimuseet Frederiks Værk giver med den lille udstilling et tilbageblik over turismens udvikling på Frederiksværkegnen for at understrege, at turismen har stor betydning for museet. Og udstillingen viser, at industrien i Frederiksværk også har spillet en rolle for turismen, hvilket hænger rigtigt godt sammen med museets flerårige drøm om at blive et ankerpunkt på den europæiske industrirute og dermed tiltrække flere besøgende.