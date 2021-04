Se billedserie Nu går det heldigvis den rigtige vej igen for smittetallet i Halsnæs: Nemlig ned! Grafikken bygger på data fra SSI.

En slags jubilæum: Halsnæs runder 1000 covid-19 tilfælde

Samtidig med at smittetallet i Halsnæs igen er på vej ned, runder Halsnæs et rundt tal for covid-19 tilfælde siden pandemiens start for godt et år siden

Halsnæs - 13. april 2021

Det er lykkedes at bremse den voldsomme smittespredning i Halsnæs. I løbet af en uge er smittetallet mere end halveret fra 83 til 31 nye smittede.

Det bringer kommunens incidens ned på 105,5 (testkorrigeret = 101), hvilket er langt under de 200, som er grænsen for, om en kommune bliver omfattet af særlige restriktioner.

Det faldende smittetal i Halsnæs har da også resulteret i, at skoler og liberale erhverv i Halsnæs Kommune fik lov at genåbne igen mandag 12. april.

På Magleblik Skole er genåbningen dog ikke gået helt som håbet. Det skyldes personalemangel som resultat af et enkelt smittetilfælde med covid-19 i personalegruppen, som har betydet, at flere andre ansatte er i karantæne.

Ølsted nu værst ramt Selv i en kommune som Halsnæs kan der være store forskelle i smitteniveau. For et par uger siden, var det Frederiksværkområdet, ikke mindst Maglehøj, som var hårdest ramt af covid-19.

Nu er det imidlertid i Ølsted at coronasmitten florerer relativt mest. SSI beregner ikke kun incidens på kommuneniveau, men også for de enkelte sogne. Og her topper Ølsted Sogn lige nu listen for Halsnæs:

1. Ølsted 287

2. Kregme 181

3. Fr.værk/Vinderød 117

4. Torup 73

5. Melby 64

Med andre ord er smittehyppigheden i skrivende stund ca. 4,5 gange større i Ølsted Sogn end i Melby Sogn.

Der skal i et lille sogn som Ølsted ikke så mange smittetilfælde til, før det slår voldsomt ud på skalaen. Den høje incidens på 287 i Ølsted er således et resultat af bare ni smittede personer.

1000 smittede i alt Mandag blev en slags corona jubilæumsdag i Halsnæs Kommune. Her nåede vi op på præcis 1000 registrerede covid-19 tilfælde i alt siden pandemien ramte Danmark for godt et år siden.

Der er dog et mørketal, så det reelle smittetal er højere. Testmulighederne var meget dårlige den første tid, så mange kan have haft covid-19, uden det er blevet registreret.

Kviktest i Kvickly m.fl. Halsnæs Kommune har taget et nyt 'våben' i brug for at få endnu flere borgere til at lade sig teste.

Ved fem dagligvarebutikker er det nu muligt at få lavet en kviktest - det er dog er ikke et krav, at man lader sig teste, før man går ind for at handle.

Der testes mandag-fredag kl. 14-19 samt lørdag kl. 11-14 disse steder:

Min Købmand, Liseleje.

SuperBrugsen, Ølsted.

Kvickly, Frederiksværk.

I Noord, Frederiksværk.

Fakta, Asserbo.

"Halsnæs Kommune er glade for, at butikkerne vil samarbejde om denne indsats, så flere forhåbentlig kan blive testet for at bringe smitten endnu længere ned," lyder det fra Halsnæs Kommune.

Øvrige testmuligheder De to permanente teststeder i Halsnæs, Gubben i Hundested og Gjethuset i Frederiksværk, fortsætter uændret. Det vil sige:

I Gubben med PCR-test med tidsbestilling via coronaprover.dk.

I Gjethuset med kviktest uden tidsbestilling.

Herudover er der i denne uge mulighed at få foretaget kviktest eller PCR-test på Maglehøj, Ildtornvej 25A, Frederiksværk. Begge dele uden tidsbestilling.

Kviktest: mandag, torsdag og fredag klokken 14-20, samt tirsdag 14.30-20.

PCR-test: tirsdag kl. 08-13.30 og onsdag 15.45-21.15.

Region Hovedstadens podebil kommer til Ølsted Hallen to gange i løbet af ugen:

Onsdag kl. 8-13.30 og fredag 15.30-21.

Der er tale om PCR-test, og du behøver ikke bestille tid på forhånd.