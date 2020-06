En person er afgået ved døden efter voldsom ulykke

Fredag aften er det sket et voldsom ulykke ved Ølsted. Ifølge de første meldinger er to biler og en cyklist blevet involveret i ulykken.

En af bilerne er havnet ud i nærliggende mark. Den anden bil ligger totalsmadret på tværs af vognbanen. Ifølge vores kilde er der givet hjertemassage til en af de forulykkede.

Politi og ambulancer arbejder stadigvæk på stedet.

Opdatering kl 20.15

Vi skrev tidligere at en cyklist skulle være involveret i ulykken, men cyklen stammede fra et vidne på stedet. Ved den voldsomme ulykke, der involverede to biler, er to personer kommet svært til skade. En person er afgået ved døden, fortæller vagtchefen hos Nordsjællands politi