Se billedserie Formand for Kivioqs Venner Hundested Aksel Bjørke var med på turen fra Gråsten til Hundested i sidste uge. Nu skal arbejdet for at sikre Knuid Rasmussens skib for alvor igang. Foto: Niels J. Larsen

En ny begyndelse for Kivioq

Halsnæs - 30. juni 2021 kl. 17:36 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Fredag formiddag klokken 10.00 anduvede det gode gamle træskib Kivioq Hundested havn efter at have krydset fjorden fra Rørvig på det sidste stykke af en sejlads over to døgn fra Gråsten.

Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib fra 1933 skal nu være »i pleje« hos Kivioqs Venner i Hundested mindst et år frem, og målet er i løbet af den tid at skaffe tilstrækkelige midler fra fonde m.v. til at overtaget skibet, så det får permanent havn i Hundested.

Kivioq ankom samme dag, som foreningen holdt generalforsamling, hvor medlemmerne blev orienteret om det forestående arbejde. - Der er stadig mange løse ender, men dem binder vi sammen, siger formand Aksel Bjørke.

Det handler nu om at få skibet klargjort og repareret. Det trænger til en tur på bedding for at blive rengjort. Foreningen søger folk med forstand på træskibe til at hjælpe med arbejdet, men trods det, som forestår, håber Aksel Bjørke og bestyrelsen, at det bliver muligt at gennemføre nogle sejlture i år.

Har næste år med Det kunne Aksel Bjørke og den øvrige bestyrelse berette om på generalforsamlingen, der blev holdt ved Hundested Motor- og Sejlklub. Her fik bestyrelsen opbakning til at arbejde videre på en række fronter for at nå det endelige mål - at foreningen køber Kivioq og driver det fremover med base i Hundested.

- Havnen har tilbudt os friplads i to år, hvor vi blot skal betale forbrug af strøm m.v. Vi har forlænget købsaftalen til 2022 med, hvor vi passer og vedligeholder skibet så længe. Hvis det ikke lykkes at skaffe midler til at overtage skibet, skal det sejles retur, når aftalen udløber, siger Aksel Bjørke.

Købsaftalen løber til næste sommer, men man håber den kan forlænges året ud, så der er mere tid til at få finansieringen på plads.

- Vi sagde det meget tydeligt på generalforsamlingen, at hvis der ikke er midler til at fortsætte festen, så lukker den, og vi må sejle Kivioq tilbage og aflevere, hvad der er i kassen, siger Aksel Bjørke.

Arbejdsgrupper På generalforsamlingen oplevede man det positive, at en tidligere skibsingeniør, der før har sejlet med Kivioq, meldte sig til bestyrelsesarbejdet og yderligere et par medlemmerne meldte sig til håndværksmæssige opgaver.

Næste skridt er herefter at opbygge en driftsorganisation med en række hovedområder som vagt og tilsyn med skibet i havnen, det kommende arbejde med træværk, skrog, maskindele og teknik, en »turledelse« med skibsførere, en gruppe til renholdelse m.v. samt den administrative opgave med at søge fondsmidler m.v.

- At vi har opnået, at Kivioq ligger i Hundested er en ny begyndelse. Sammen med en træskibskyndig skal vi nu se på at få klargjort skib overalt og dernæst få overblik over reparationer. Det er her den dyre del ligger, siger Aksel Bjørke.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen mandat til at søge optagelse i Hundested Motor- og Sejlklub.

- Vi vil gerne bo på havnen og søge fællesskaber her for at få de nødvenige kontaktflader, forklarer Aksel Bjørke.

Sponsorer og andele Der var også opbakning til, at man udover det nuværende kontingent i støtteforeningen på 350 kroner om året kunne lave aftale med sponsorer af den ene eller andet art og til at interesserede måske kan købe en andel. Det er en løsning, som andre skibe tidligere har brugt, for eksempel Zar i Helsingør.

- Hvis vi eksempelvis kunne sælge 150 andele á 5.000 kr., har vi midlerne til at købe skibet. Kan vi ikke det, må noget af finansieringen komme på anden vis, siger Aksel Bjørke.

Han fortæller også, at skibet skal drives på foreningsbasis. Skal det være som erhvervsdrivende foretagende, hvor der sælges billetter på kajen, kommer man ind under helt andre regler.

Derfor vil man også finde ud af om for eksempel en forening eller en efterskole kan tegne et medlemsskab til Kivioqs Venner Hundested og derved få mulighed for at komme ud at sejle med skibet.

Fantastisk tur Kivioq med seks mand ombord - skipper Knud Erik Møller og yderligere tre sejlkyndige samt to »dæksdrenge« fra Kivioqs Venner - sejlede fra Gråsten onsdag klokken 14.00 og ankom altså til Hundested fredag formiddag efter stop i Svendborg og i Havneby på Sejerø.

I første omgang er der kajplads bag »Buller« ved Glassmedjen og beddingen, der er under renovering.

Bestræbelserne for at få Kivioq fast til Hundested blev igangsat tilbage i 2016. Kivioq blev bygget som ekspeditionsfartøj til polarforskeren Knud Rasmussen i 1932-33 på Frederikssund skibsværft og var polarforskerens base under den 7. Thuleekspedition i 1933. Efter Knud Rasmussens død samme år blev Kivioq solgt til Geodætisk Institut og senere til Grønlands Geologiske Undersøgelser, hvorefter det har været privatejet.