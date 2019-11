Se billedserie Sådan præsentere foreningen deres vision om et fælleshus under en klimaskærm i materialet til Realdanies kampagne Underværker.

Én million til andelsgård

Halsnæs - 21. november 2019 kl. 17:08 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lerbjerggård har i nogle år stået tom og forfaldet i Melby, men i sommer lancerede foreningen Andelsggaarde planer om at lave den firlængede gård med fem hektar jord til en andelsgård, hvor jorden skal dyrkes i fællesskab og på en bæredygtigt måde. Den ide bliver nu belønnet af Realdania, som onsdag løftede sløret for, at de støtter 19 projekter landet over i deres kampagne »Underværker«. Projekterne får 11,7 mio. kroner i alt, og én million er sat af til projektet i Melby.

- Det er helt fantastisk. Foreningen er kun fem måneder gammel, så det er den bedste start, vi har fået. Jeg regner med, at vi kan gennemføre projektet for de her penge, siger Rasmus Willig, formand for foreningen Andelsgaarde.

Foreningen er lige nu ved at omlægge jorden og indhente de nødvendige tilladelser hos kommunen, og til foråret regner formanden med, at de første grøntsager kan sælges.

Foreningen Andelsgaarde blev stiftet i marts 2018, og Lerbjerggård er foreningens første andelsgård, og interessen for projektet er stor. For 150 kroner får man et medlemsskab i foreningen og en andel i de gårde, som foreningen på sigt involverer sig i og afholder aktiviteter på. Det har over 1.000 personer indtil videre valgt at gøre.

- Vi har gentænkt andelstanken og giver folk mulighed for at eje flere gårde sammen, hvor gammel jord bliver genanvendt i nye rammer og bliver dyrket bæredygtigt. Vi har valgt at gøre det billigt for at få mange med og for at få vendt udviklingen på landet, siger Rasmus Willig.

Tegninger af projektet viser et moderne fælleshus omgivet af et drivhus, der fungerer som en klimaskærm. Fælleshuset skal danne forbillede for, hvordan udtjente landejendomme kan genanvendes i udviklingen mod et bæredygtigt landbrugssamfund og skal forene fællesskab, oplysning og produktionen af klimavenlige grøntsager under samme glastag. I fælleshuset skal der således både være produktion af grøntsager, kontor og mødelokaler til foreningen, et køkken og en mindre cafe samt et undervisningslokale til foredrags- og kursusaktiviteter. Undervisningslokalet er desuden tænkt som et lokalt forsamlingshus.

For at realisere planerne skal den gamle stald og lade rives ned. Herefter skal klimaskærmen opføres, inden fælleshuset bliver opbygget ved at genbruge materialer fra stalden og laden. Arbejdet skal udføres med hjælp fra lokale ildsjæle, foreningens medlemmer og professionelle kræfter.

Ved at opkøbe eller forpagte landejendomme til andelsgårde med en bæredygtig tankegang håber foreningen at skabe nyt liv på landet, sikre sunde fødevarer, imødegå klimakrisen og gøre det nemmere at komme i gang med et landbrug for unge økologiske bønder, som det nye forvalterparr på Lerbjerggård, Nanna Thomsen og Christopher Lundgren, begge nyuddannet fra Kalø Økologisk Landbrugskole.

- Vi har haft en lang klimadebat, alle er enige om at der skal gøres noget, og dette er et af mange initiativer, hvor mange går sammen for at løse problemerne. Danske landbrug står i dag for omkring 20 procent af udledningen af CO2. Samtidig er gennemsnitsalderen på landmænd høj, og det er svært for nye bønder at komme i gang, når de skal låne til at overtage et forældet produktionsapparat, siger Rasmus Willig.

Hele 110 idéer var på bordet, da Underværker-kampagnens bedømmelsesudvalg for nyligt mødtes for at udvælge projekter til støtte.

19 projekter tog et skridt videre mod realisering - de fleste med fokus på bæredygtighed.

- Det er altid en fornøjelse at læse de mange ansøgninger fra hele landet, og i Realdania er vi glade for endnu en gang at kunne bakke op om den frivillige indsats. Hvor andre ser problemer, ser ildsjælene muligheder. De er frontløberne, de gør noget ved sagen og har modet til at gå nye veje - til inspiration og gavn for os alle sammen, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

De 19 valgte projekter støttes samlet med ca. 11,7 mio. kr.