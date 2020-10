En kulret kærlighedskarrusel

'Man-eater' med tre elskere

Forrygende morsomt var det bestemt. En fuldstændig kulret kærlighedskarrusel med Stinne Devantier, super spillet af Bettina Tiegarth, som 'man-eater' med tre forskellige forhold kørende samtidig - til den spanske kok Miguel Moreno (Jacob Klok), til TV-værten Sander Sidenius (Nicolai Hedelund) og til den lokale tømrer Jacob Lund (Kim Larsen).

Til at holde styr på alle Stinnes aftaler havde husholdersken Karen Katlev (Laila Bømervang) nok at se til, det blev ikke mindre kompliceret af, at husholderskens niece Emma Holm (Anna Lykke Abildtrup) meldte sin ankomst mens alt var kaos. Alt imens Stinnes elskere farer ud og ind af dørene, så forsøger veninden og forfatteren Trine Sildehoved at finde inspiration til sin næste bog.

Uden at røbe for meget, så byder komedien på en sand perlerække af komiske optrin, masser af pinligheder og nær-ved afsløringer inden det hele slutter med en festlig finale