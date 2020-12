Astrid Lynge Larsens bog om posthuset i Frederiksværk er udsendt gratis til medlemmerne af Historisk Forening. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

En flot julehilsen fra Historisk Forening

Halsnæs - 24. december 2020

Er du medlem af Historisk Forening, vil du her til jul få en meget flot julehilsen.

Foreningen har netop udgivet en ny bog af Astrid Lynge Larsen: »Frederiksværk og posthuset i 1950èrne«. Bogen er ikke blot meget læseværdig. Det er også en smuk bog, som Birgit og Torsten Møller Madsen, har ansvaret for. Da foreningen, ikke på grund af coronatider har kunnet afholde de ellers så interessante og velbesøgte foredrag, som foreningen er kendt for, har man besluttet, at alle medlemmer vil få bogen ganske gratis. De som ikke er medlem, må til lommerne. De må betale for den gode bog.

Det er ikke første gang, Astrid får udgivet en bog. I 2000 kom bogen »Min Far Augustinus«. Og i medlemsbladet "Prøven" har vi også kunne møde Astrid, der ligeledes har skrevet til flere grønlandske blade og tidsskrifter.

I sommeren 2015, besøgte Torsten Møller Madsen og jeg Astrid, angående stof til Prøven og her blev vi bekendt med, at hun havde stof til en bog i sin computer. Torsten fik lov at læse en del, så allerede dengang fik vi »blod på tanden«. Den bog måtte udgives. Astrid havde dels mødt, og beskrevet, mange kendte og mindre kendte, af byens borgere. Hun havde dels en god hukommelse, og hun havde en stor kontakt, og som det fremgår af bogen, også et godt fotoapparat.

Hun havde på sin væg, et flot foto, af to meget smukke grønlandske piger. Det bemærkede jeg, så hun spurte, om jeg ikke kunne kende pigerne. Jeg måtte erkende min uvidenhed. Det er mig og den meget kendte amerikanske skuespiller Elisabeth Taylor, oplyste Astrid. Historien bag dette foto, må du læse i den første bog, Astrid har skrevet »Min Far Augustinus Lynge«.

Astrid fortæller om, hvordan en ung grønlandsk pige kom til Frederiksværk i 1954, før hun var fyldt 20 år. Hvordan det var at bo i et værelse i det gamle Posthus, hvor de sanitære forhold ikke levede op til det, vi forlanger i dag. Hun fortæller om at spise på byens pensionater. Hun fortæller om de unge, hun kom sammen med, og hvilket liv de havde.

Men det er naturligvis, først og fremmest Posthuset og de ansatte, vi nu kan læse om. Det er postbudene, hvor deres ruter var og under hvilke betingelser de virkede. Hun havde også øje for, hvordan byen så ud. Hun går f.eks. en tur gennem Nørregade, Jernbanegade osv. og beskriver mange af forretningerne og deres ejere og ansatte, igen ofte med foto. Hun bringer også et foto, fra 1954, der meget tydelig fortæller, hvorfor Sandskåret har fået sit navn.

Bogen er naturligvis ikke kun for foreningens medlemmer. Den kan købes i Bogsalonen i Jernbanegade. Og naturligvis ved Historisk Forening og de forhåbentligt snart kommende arrangementer.

Kære Astrid, Det tog sin tid, før din bog nu kom ud, så endnu engang tak. Og hvor er det flot, at Historisk Forening, på den måde er med til at fortælle byens historie for bare 70-75 år tilbage.