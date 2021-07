Se billedserie Bo Hilding og Skipperi.dk er i gang med en pilotsæson i Hundested Foto: unknown

En flåde af delebåde søsat i havneby

Halsnæs - 15. juli 2021 kl. 04:02 Af Kasper Daugbjerg DØnbo Kontakt redaktionen

Balder og Høner ligger dovent og flyder i havnebassinet i Hundested, da Frederiksborg Amts Avis onsdag er forbi for at se dem. De to herrenavne dækker dog ikke over badegæster på afveje, men er ligedele speed- og delebåde, en del af Skipperi.dk's nye koncept som netop er kommet til den nordsjællandske havneby.

- Man kan sige, at det både er en delebådstjeneste og en medlemsløsning, som giver mere liv og flere nye sejlere, forklarer Bo HIlding, adm. direktør i Skipperis danske afdeling, fra sin plads i et af loungesæderne ombord på Balder.

Konceptet skal give folk, der drømmer om at sejle, men ikke ejer en båd, mulighed for at komme på bølgen blå. Det kan de opnå ved at blive medlemmer af Skipperi.dk og betale et fast månedligt beløb.

- For det beløb får man adgang til at sejle i Skipperis både så ofte, som man har lyst til - både i Danmark og de andre lande, hvor tjenesten er søsat, siger Bo Hilding.

Et finsk koncept Skipperi er oprindeligt et succesfuldt finsk koncept fra 2017, som siden har bredt sig til Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Lige nu er delebådene - Yamarin Cross 57 og 62 - at finde i tre havne i Danmark - udover Hundested også Brøndby og Ishøj.

- Hundested ligger sejlmæssigt fantastisk og fjordene egner sig rigtig godt til sejlture med både i den her størrelse, siger direktøren.

Et kig rundt i havne afslører, at den allerede er fyldt med både i alle størrelser.Særligt sidste år kom mange nye sejlere til.

- Sidste år købte mange danskere en båd, fordi de ikke kunne komme på ferie. De skulle selvfølgelig helst være med store sejl eller store motorer, men 10 tons er en svær størrelse at håndtere for nye sejlere, siger Bo Hilding.

Han mener Skipperi er et nemmere koncept for nye sejlere og familier at gå til og tror på, at konceptet er kommet for at blive.

- Delebiler er blevet stort, og det kommer delebåde også til.

Pilot-sæson Den danske udgave af konceptet blev tidligere på sommeren søsat i Brøndby og Ishøj, mens Hundested fulgte efter omkring starten af juli.

- Det er gået godt, og folk har taget godt i mod os. Vi har indtil videre det medlemstal, vi havde håbet på, og jeg har lige bestilt fire både mere, hvoraf den ene skal ligge i Hundested, siger Bo Hilding.

Han kalder det igangværende år for en pilotsæson.

- Det betyder, at man starter med 15-20 både og en begrænset geografisk udstrækning, så man kan prøve konceptet af. Både i forhold til interne procedure, samarbejdspartnere og hvordan danskerne bruger bådene.

- Sejler de mange timer eller korte ture, er der ofte skader på bådene, kan vi rent servicemæssigt følge med og så videre, forklarer Bo Hilding.

Senere onsdag afholder han Fleet Meet, hvor Balder og Høner sejles til »Klap en fisk«-platformen. Herfra fortæller han folk på havnen om konceptet.

- Vi skal fortælle folk, at vi er her, og det har vi tidligere gjort med succes på den her måde. Meget af Skipperi foregår jo online, men her får folk mulighed for at se, at det er rigtige mennesker og sejlentusiaster, der står bag. For nogle er det også vigtigt at mærke og røre bådene og få en fornemmelse af, hvad det handler om.

Flere havne og både på vej Skipperi.dk's planer kaster dog ikke anker i Hundested. Allerede i er det planen at finde yderligere en havn, gerne på Øresundskysten.

- Men det kræver, at havnene køber ind på konceptet, ligesom Søren (Brink, havnefoged på Hundested Havn, red.) har gjort, og at der er de nødvendige fysiske rammer i havnen. Der er jo havne, hvor du ikke kan klemme flere både ind med et skohorn, siger Bo Hilding og fortsætter:

- Den svære del er at få bådpladser, men det vidste vi godt på forhånd.

I løbet af sæsonen vil der være 18 delebåde i Danmark, men næste år er det forventningen, at der vil være omkring 100. Her satser Skipperi på at være tilstede i endnu flere havne fordelt på Sjælland, Fyn og Trekantsområdet i Jylland.

- Da jeg startede med at ringe til havnefogeder og havnemestre i marts i år, var det svært at overbevise rigtig mange om, at vi skulle have plads. Nu har vi allerede givet et »proof of koncept« og vist, at vi og brugerne af bådene er fornuftige, og dialogen er allerede blevet nemmere med havnene, siger han.

Selvkørende Før man kan sætte sig bag roret på de to, snart tre delebåde i Hundested, kræver det speedbåds-kørekort, medlemsskab af Skipperi og at man tager et kursus om båden. Men herefter er det hele sat op til, at medlemmerne kan klare sig selv.

Når man har lavet en bookning og kommer til båden laver man et check-in. Alle både er udstyret med redningsveste, fendere, anker, osv, som skal gennemgås. Herefter skal der tages billeder af skrog, finne og propel. De bliver uploadet så Skipperis programmer kan afgøre, om der er skader på dem.

Når man har sejlet bliver brugeren bedt om at fylde den mængde brændstof på, som app'en siger, der er blevet brugt.

Til sidst skal båden gøres ren og sprittes af.

- Vi forventer ikke, at folk blankpolerer båden, men de skal efterlade den i en stand, som de selv ønsker at overtage den, og der skal blandt andet sprittes og tørres af på udvalgte steder. Vi må navigerer så godt vi kan gennem de her corona-tider, siger Bo Hilding.

- Vi har ikke ressourcer til at gøre det selv, så tanken er, at det skal være en selvkørende service.

Behandles som sin egen Alle både har desuden en tracker, hvor Skipperi helt nøje kan følge blandt andet bådenes ruter, hastighed og brændstofforbrug.

- Så hvis Søren (Brink,red.) pludselig ringer og siger, at der er en af vores både, som lige har taget den gennem Hundested Havn med 25 knob, så kan jeg gå ind og se præcis, hvor hurtigt båden har sejlet. Den foranstaltning giver en vis sikkerhed, og vi har ikke haft nogle problemer af den art - endnu, siger Bo Hilding.

- Men grundtanken er ikke, at vi henvender os til smarte fyre, der skal sejle stærkt og vise sig frem. Det er til hyggelige familie- og venneture.

Han gør det klart, at folk stort set må bruge båden som de vil.

- Der må spises og drikkes ombord, der må være kæledyr, fiskes eller stås på vandski. I bund og grund ønsker vi bare, at man behandler båden som sin egen, og at bådene kommer ud og sejle.