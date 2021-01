Se billedserie Den årlige teaterforestilling er et af højdepunkterne i Tieren. Her fra en tidligere forestilling. Foto: Allan Nørregaard

En efterskole hvor man sover derhjemme

Halsnæs - 20. januar 2021 kl. 18:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Som omtalt her på sn.dk er der rejst kritik af mangelfuld uddannelsesvejledning i folkeskolens ældste klasser. Samtidig har man lige nu en 9. klasse-årgang, der var hjemsendt i foråret, ikke fik snuset til hvordan det er at gå til eksamen i sommer og lige nu igen oplever et afbrudt skoleforløb, der kan føre til at der heller ikke bliver en normal 9. klasse afgangseksamen for dem.

Her melder Tieren - 10.klassetilbuddet i Halsnæs Kommune - sig på banen som et alternativ for de som er i tvivl om de er klar til gymnasiet eller vil noget andet.

- Efter to skoleår med afbrudte forløb kan det være løsningen at tage et ekstra år og få pudset karaktererne af - bruge et år til i ro at udvikle sig og prøve kræfter med noget andet, og samtidig få den vejledning de savner hos os. Det værste for de unge er usikkerhed, siger Ulrich Mehr.

Han kalder et år i 10. klasse for »et efterskoletilbud, hvor man bare sover hjemme«.

- Det er et år med spændende projekter, lejrture og sociale arrangementer, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og fremtidsønsker. De bliver del af et fedt ungdomsmiljø i UKC og på gymnasiet.

Tre linjer Tieren introducerede i sommer en opdeling i tre linjer, eleverne kan slå ind på udover undervisningen i hovedfagene dansk, matematik og engelsk.

Det er en linje med »Art, Music & Preformance«, en erhvervsrettet linje med henblik på bl.a. køkkenfag, og en outdoor sportslinje.

Art handler om kreativ udfoldelse, som Tieren gennem flere år nærmest har været berømmet for med de årlige teaterforestillinger, som Corona dog satte en bremse for sidste forår. Erhverv handler både om traditionelt håndværk og muligheder i køkkenet omkring bl.a. sundhed og hygiejne. Sport- og outdoor er både klassiske sportsgrene og det mere adventure-agtige og udfordrende.

På grund af Corona måtte en planlagt tur i efteråret til Prag droppes. I stedet tog man til Bornholm på introtur, og det fungerede så fantastisk at man gentager det med det ny hold efter sommerferien.

Bider til bolle De tre linjer kom godt igang i efteråret, men lige nu er man altså henvist til hjemmeundervisning på nær den særlige autistklasse, der fortsat har fysisk undervisning, da den tæller som specialskole.

De hjemsendte modtager blokundervisning med dansk, matematik og engelsk en dag ad gangen,

- Det fungerer faktisk rigtig godt, det er nemt for eleverne at navigere og de føler sig trygge selv om der altid vil være noget der driller, siger Ulrich Mehr.

Efter at have prøvet det i foråret er der kommet mere styr på teknikken, og eleverne prøvede som et nedslag i efteråret at arbejde hjemme nogle dage for at holde det ved lige.

- Eleverne får serveret nogle hapser med kød på, og de bider virkelig til bolle, som Ulrich Mehr udtrykker det.

Der vil komme nærmere invitation til elever og forældre om det virtuelle åbent hus i Tieren den 10. februar.