Kursus- og konferencecenter Bautahøj ved Jægerspris var igen i år ramme om budgetseminaret for byrådet i Halsnæs. Foto: Allan Nørregaard

En del ønsker til stramt budget

Halsnæs - 07. september 2021 kl. 04:26 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Efter to dages budgetseminar på kursuscentret Bautahøj ved Jægerspris i sidste uge er byrådets partier så småt ved at være klar til sætte gang i de reelle forhandlinger om budgettet for de kommende år i Halsnæs Kommune.

På forhånd har borgmester Steffen Jensen (S) lagt op til, at rammerne er strammere end sidste år, hvor man vedtog et på flere måder historisk budget, da et samlet byråd enedes om en aftale med meget store anlægsinvesteringer. Nu er vilkårene anderledes, og det er nødvendigt at revidere i anlægsplanerne og udskyde nogle projekter, samtidig med at der igen skal findes ekstra penge til det specialiserede børneområde.

De økonomiske udsigter bekymrer Venstres gruppeformand Michael Thomsen.

- Vi fik et fantastisk budget sidste år, nu er virkeligheden en anden. Set over de kommende år er der ikke samenhæng mellem udgifter og indtægter, og det er vi nødt til at tage meget alvorligt. Vi står med et ambitiøst anlægsprogram, som vi er nødt til at tilpasse, ellers går det galt med økonomien, siger Michael Thomsen.

Venstre går dog fortrøstningsfulde til forhandlingerne i håb om at lande et godt resultat.

- Selv om man kan blive fristet af masser af valgløfter, må vi vise realisme og kigge meget nøje efter. Det går ikke at lukke øjnene for at kassebeholdningen kan komme under hårdt pres i årene efter den kommende budgetperiode, siger Michael Thomsen.

- Budgettet er ikke nemt at få lagt i år. Der er simpelthen ikke plads, hverken økonomisk, på servicedriftrammen eller på anlægsrammen, til at vi kan sætte det i gang, som SF er optaget af. Vores prioritering er derfor benhård: Vi skal fastholde de løft på velfærdsområderne - flere medarbejdere på plejecentre, daginstitutioner og skoler, som vi har opnået indtil nu. Så arbejder vi videre for endnu bedre normeringer i næste byrådsperiode, siger Anja Rosengreen på vegne af SF.

Den anden store prioritering for SF er naturen - med naturvejledning til borgere og institutioner og klima- og energirådgivning til borgere og virksomheder og konkrete projekter som fredning af Melbykilen og skovrejsningsprojekt for Højbjergområdet, hvor man gerne vil flytte discgolfbanen fra Arresødal Skov til.

Ole S. Nielsen har overtaget ordførerposten i Dansk Folkeparti fra Walter Christophersen, der træder ud af byrådet ved valget. Efter at have stået udenfor budgetaftalen de første to år i den nuværende byrådsperiode, var DF med sidste år. Om man er det igen, skal vise sig.

- Borgmesters forslag var klart bedre end forventet, men der er selvfølgelig uspiselige punkter som vi i DF ikke kan lide, blandt andet kunstgræsbane-renovering til mange millioner og stadig miljøbelastende, siger Ole S. Nielsen.

Enhedslistens enlige byrådsmedlem Thue Lundgaard erkender, at der er problematikker i budgettet, man skal forholde sig til, men slår fast at det ikke er sikkert at man er enige i løsningerne.

- Vi er ikke enige i det første oplæg, der er områder for ældre og børn vi vil kigge nærmere på, og så mangler der i den grad noget grønt. Vi vil bringe noget til torvs, som afspejler hvad vi vil i forhold til valget, bl.a. omkring demokrati og infrastruktur, siger Thue Lundgaard.

På vegne af den socialdemokraiske gruppe, der tæller 10 af 21 byrådsmedlemmer, vil Helge Friis indkalde partierne til forhandlinger snarest i håb om igen at nå et bredt samarbejde om budgettet.

- Det var som sædvanligt et velforberedt og konstruktivt seminar. Der er nogle udfordringer, men de er til at løse, siger Helge Friis.

Socialdemokratiets prioriteringer i forhandlingerne er fortsat velfærd, gode normeringer, udvikling i folkeskolen og god ældrepleje, samt miljøtiltag der skaber resultater, som det formuleres.

Budgettet førstebehandles i byrådet den 16. september. Mandag 20. september fremlægger borgmester Steffen Jensen sit forslag på borgermøde i Gjethuset, og så går forhandlingerne for alvor igang. Budgettet vedtages endeligt i byrådet den 14. oktober. Det er en måned før kommunalvalget, som valgkampen til traditionen tro for alvor skydes igang, når der på lørdag er Krudtværksfestival i Frederiksværk.