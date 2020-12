En beboer mere smittet på plejecenter

Smitteudbruddet blev konstateret i sidste uge og førte til at Styrelsen for Patientsikkerhed gav påbud om at lukke for besøg på den pågældende afdeling og siden har udvidet dette påbud til at omfatte hele plejecentret. Dog således at beboere hver kan have besøg af én nærmeste pårørende.