Elevrådsformand bakker rektor op: - Vi burde vente med huer

Det vakte stor opstandelse, da Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium, meldte ud, at eleverne i 3.g ikke ville få huen på efter deres sidste mundtlige eksamen. I stedet skulle eleverne have huen på til translokationen. Beslutningen vakte stor opstandelse blandt eleverne - og blev i sidste ende omgjort af rektor, så eleverne selv beslutter, hvornår de tager huen på - men får støtte fra gymnasiets elevrådsformand, Hadi Jelwan.

Han henviser til, at afgangseleverne normalt kender alle deres karakterer, når de går til den sidste mundtlige eksamen. Det er dog ikke tilfældet i år. Her vil 3.g'erne stadig afvente svar på to skriftlige eksamener, når de har overstået deres sidste mundtlige eksamen.